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Кошевой сменит Зеленского в "Вечернем квартале"

Впервые развлекательное шоу "Вечерний квартал" прошло без Владимира Зеленского. Теперь "главным" станет Евгений Кошевой.

Кошевой сменит Зеленского в Вечернем квартале

Съемки нового выпуска шоу прошли в мае в Турции. Уже известны некоторые подробности представления.

Все будет выглядеть следующим образом: на сцену выйдут участники коллектива, после чего Кошевой усядется на трон и издаст свой первый указ.

"Теперь я отпускаю волосы, а вы все бреете головы", - скажет шоумен.

После выполнения (на самом деле нет - ред.) распоряжений нового владыки, зрителям покажут новых участников "Квартала": Игоря Ласточкина, Юрия Ткача (команда "Днепр") и Владимира Мартинеца ("Лига смеха").

Новости портала «Весь Харьков»

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