Кот-ворон взорвал интернет (фото)

Появилось фото кота, которого невозможно отличить от вороны.

Фотография появилась в Twitter пользователя Роберта Магуайра и стало вирусным.

Домашнего черного кота случайно запечатлели на фото так, что он похож на птицу. Животное повернуло голову на бок, а один его глаз спрятался в тени. Из такой позы появилась оптическая иллюзия, что на снимке сидит ворона.

Пользователь, опубликовавший фото на своей странице, написал, что эта картинка с вороном очень интересна потому, что это кот. Некоторые пользователи отметили, что без подсказки не узнали в животном кота.

Также в соцсети подчеркнули, что сервис Google-картинки идентифицирует кота как американского ворона. В интернете домашнему любимцу уже дали титул "мастера камуфляжа".

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