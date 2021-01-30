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Котлеты из рыбных консервов с начинкой – можно пожарить на сковороде или приготовить в духовке
Ингредиенты:
- Рыбные консервы – 1 банка
- Картофель – 600 г
- Яйца –2 шт.
- Соль, черный перец – по вкусу
- Луковица –1 шт.
Для начинки (по желанию):
- Яйца вареные – 2 шт.
- Сыр – 30 г
- Соль –1/3 ч. л.
- Сливочное масло – 30 г
Приготовление:
- Картофель почистить, отварить до готовности в подсоленной воде. Горячий картофель размять толкушкой, оставить остывать.
- Лук нарезать кубиками, обжарить на растительном масле. Затем соединить с картофелем. Добавить яйца, соль и черный перец.
- Рыбу вместе с жидкостью размять вилкой, добавить к картофелю и перемешать.
- Вареные яйца нарезать кубиками, переложить в миску. Добавить тертый сыр, мягкое сливочное масло, соль по вкусу и перемешать.
- Сформовать котлеты по принципу, как делаются зразы или пирожки. Котлеты обвалять в муке или панировочных сухарях.
- Обжарить котлеты на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с двух сторон. Также можно приготовить в духовке. Для этого нужно переложить котлеты на противень, смазанный маслом. Отправить в духовку на 10 минут при 200 градусах. Затем достать, смазать яйцом и еще запекать 10-15 минут.
Источник: 1 Минута
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