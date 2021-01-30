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Котлеты из рыбных консервов с начинкой – можно пожарить на сковороде или приготовить в духовке

Котлеты из рыбных консервов с начинкой – можно пожарить на сковороде или приготовить в духовке

Ингредиенты:

  • Рыбные консервы – 1 банка
  • Картофель – 600 г
  • Яйца –2 шт.
  • Соль, черный перец – по вкусу
  • Луковица –1 шт.

Для начинки (по желанию):

  • Яйца вареные – 2 шт.
  • Сыр – 30 г
  • Соль –1/3 ч. л.
  • Сливочное масло – 30 г

Приготовление:

  1. Картофель почистить, отварить до готовности в подсоленной воде. Горячий картофель размять толкушкой, оставить остывать.
  2. Лук нарезать кубиками, обжарить на растительном масле. Затем соединить с картофелем. Добавить яйца, соль и черный перец.
  3. Рыбу вместе с жидкостью размять вилкой, добавить к картофелю и перемешать.
  4. Вареные яйца нарезать кубиками, переложить в миску. Добавить тертый сыр, мягкое сливочное масло, соль по вкусу и перемешать.
  5. Сформовать котлеты по принципу, как делаются зразы или пирожки. Котлеты обвалять в муке или панировочных сухарях.
  6. Обжарить котлеты на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета с двух сторон. Также можно приготовить в духовке. Для этого нужно переложить котлеты на противень, смазанный маслом. Отправить в духовку на 10 минут при 200 градусах. Затем достать, смазать яйцом и еще запекать 10-15 минут.

Источник: 1 Минута

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