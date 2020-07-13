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Ковидиоты и карантин-шейминг: термины, которые коронавирус принес в нашу жизнь

Ковидиоты и карантин-шейминг: термины, которые коронавирус принес в нашу жизнь

Эпидемия COVID-19 диктует нам новые правила: вслед за изменением образа жизни поменялся и язык. Рассказываем, кто такие ковидиоты, ковид-диссиденты и что такое карантикулы.

Инфодемия

Бесконечный поток фейковой информации о коронавирусе, который заполонил социальные сети. Не исключено, что инфодемия вредит нашему здоровью куда больше, чем сам коронавирус: на фоне ложных сообщений люди впадают в панику, что никак не способствует укреплению иммунитета. Коме того, именно инфодения вынудила нас скупать сначала гречку, потом туалетную бумагу, а теперь – маски и санитайзеры. Хотя никакого дефицита нет, не было и не предполагается. 

Инфодения же вынуждает нас атаковать клиники (с большим риском заражения), чтобы срочно сделать анализ на коронавирус - даже на фоне полного здоровья. 

Коронафобия

Как нетрудно догадаться - это панический страх заразиться коронавирусной инфекцией. Одно из следствий коронафобии — травля людей, заразившихся вирусом: в социальных сетях деанонят заболевших, соседи пишут заявления участковому о том, что в их доме завелись зараженные, и пристально следят за гражданами, вышедшими на улицу без маски, пишут доносы, а жители некоторых  регионов требуют, чтобы к ним не впускали жителей других регионов - менее благополучных по числу заболевших. 

Коронадиссидент

Человек, либо отрицающий существование коронавируса, либо уверенный в том, что COVID-19 не опаснее обычного гриппа. Корона-диссидент (или ковид-диссидент) убежден, что пандемия коронавируса - происки мировых корпораций, лично Дональда Трампа, кооперации правительств нескольких стран или рептилоидов с планеты Нибиру. В любом случае ковид-диссидент убежден, что:

  • пандемии не существует;
  • если пандемия и существует, то обычного гриппа;
  • если не обычного гриппа, то опасного только для пожилых и ослабленных;
  • если не только для пожилых и ослабленных, то это заговор и диверсия, призванная уничтожить лишнее население.

Впрочем, от коронавируса уже скончался первый ковид-диссидент – иракский журналист Джалали Кашане, и с тех пор пандемия ковид-диссидентства пошла на спад. 

Ковидиоты и карантин-шейминг: термины, которые коронавирус принес в нашу жизнь

Ковидиот

Существительное, образованное путем слияния названия нового коронавируса COVID-19 и слова «идиот». Соответственно, есть три основных  варианта этого определения: 

  • человек, который ведет себя крайне беспечно в период пандемии: не соблюдает мер предосторожности, отрицает возможность заболеть и поэтому может являться потенциальным разносчиком вируса;
  • человек, поддавшийся панике и призывающий всех немедленно строить бункеры и самоизолироваться в них до наступления новой эры;
  • ковид-диссидент, активно пропагандирующий идею того, что коронавирус - просто предлог для того, чтобы всех нас чипировали и посадили под колпак.

Карантикулы

Каникулы, которые мы все отсидели. Термин, возникший исключительно в наших  реалиях: не все поняли, чтокарантин был объявлен для того, чтобы остановить распространение болезни, и радостно отправились на шашлыки. 

Коронапсихоз

То, что происходит со всеми нами: чувство неопределенности будущего, панические настроение, внезапная апатия, усталость, конфликты с близкими и желание поскорее выйти из этой ситуации - все равно как. 

Источник: www.cosmo.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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