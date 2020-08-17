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«Красавица!»: Амалия Мордвинова впервые показала дочь от миллионера

«Красавица!»: Амалия Мордвинова впервые показала дочь от миллионера

Последние три года звезда фильма «Женская собственность» живет в Нью-Йорке с четырьмя детьми. Амалия Мордвинова больше не снимается в кино, зато посвящает почти все свое время воспитанию наследников.

Кроме того, в последние годы звезда увлеклась духовными практиками. Теперь она занимается йогой и даже руководит центром «духовного возрождения женственности».

Недавно Мордвинова показала фанатам свою младшую дочь Серафиму и поздравила девочку с именинами. Актриса рассказала, что находилась на пятом месяце беременности, когда ее муж-миллионер Вадим Беляев ушел, оставив ее одну с двумя детьми.

«Ты не убоялась появиться в самый сложный период моей жизни: твой папа решил уйти, не от тебя, от меня, когда тебе было пять внутриутробных месяцев, то есть ты все слышала и чувствовала, и я бы вполне тебя поняла, если бы ты решила...покинуть меня тоже», — призналась Мордвинова.

В трогательном поздравлении Амалия называет девочку «спокойной, светлой, мудрой, сердечной», буквально «спасительницей души и жизни».

«Сердце у тебя такое сияющее, и глаза твои светлые, и слова твои нежные. Как же ты нас всех любишь, сколько же в тебе этого света, доченька!.. Умеешь ты видеть и притягивать красоту, и красота любит тебя», — рассказала звезда о способности маленькой Серафимы видеть красоту мира.

Поклонников звезды до слез растрогало поздравление Мордвиновой. Все они отметили удивительную, сказочную красоту девочки: «Невероятно красивая», «Какое красивое и одухотворенное лицо у девочки», «Прекрасный ребенок».

Публикация Амалии Мордвиновой в Instagram

Актриса была замужем трижды: первый брак со звукорежиссером Игорем Зориным продлился недолго, а в начале нулевых Мордвинова вышла замуж за изнесмена Александра Гольданского. В этом браке у пары появилась дочь Диана.

Следующих троих детей Амалия родила от миллионера Вадима Беляева, после расставания с которым она переехала жить в Индию, на Гоа.

Источник: radiokp.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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