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Красотка в Dior: Рене Зеллвегер получила награду «Лучшая женская роль»

Красотка в Dior: Рене Зеллвегер получила награду «Лучшая женская роль»

50-летняя актриса Рене Зеллвегер приехала на церемонию Critics’ Choice Awards – 2020 в лаконичном платье черного цвета от Модного дома Dior.

Наряд длины миди Рене сочетала с черными туфлями-лодочками на шпильках. Ее вечерний образ дополнял лишь широкий золотой браслет с камнями на запястье, а от украшений на шее и серег актриса отказалась.

Однако перед фотокамерами Рене блистала с широкой улыбкой. В этот вечер она удостоилась награды в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Джуди», в котором Зеллвегер сыграла главную роль.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: кино

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