Краткий гид по женской зимней обуви

Украинские холода характеризуют не только белый и пушистый снежный покров, а и грязные лужи, скользкие тротуары, смесь из песка и соли. Поэтому актуальными трендами наступившего зимнего сезона стали военные ботинки с характерной шнуровкой, полусапоги со стеганым верхом, кожаные лоферы с меховой вставкой. По-прежнему среди трендовых акцентов остается цветная подошва и массивный, броский каблук. Важное значение приобретает не только внешний вид, но и требование практичности, что ввело в моду сверхтеплые сапоги и прочные ботинки. Заинтересовала брендовая обувь для женщин ― обратитесь на сайт cultboutique.com.ua.

Потрясающий образ: combat boot

Сезон зимы 2021-2022 отличился суровыми холодами. Тем, кто хочет купить брендовую обувь и не замерзнуть, необходимо обратить внимание на армейские боты с высокой шнуровкой и люверсами. Без них невозможно представить стиль кэжуал. Такие модели предлагают бренды AGL, Casadei, Hogan, Giuseppe Zanotti.

Поклонники стритстайла комбинируют combat boot с платьями, джинсами, косухами, удлиненными дубленками классического стиля. Также они хорошо сочетаются с мини-юбками и обычными брюками.

Полусапоги со стеганым верхом: защита от непогоды

Зимой не всегда морозно, иногда наступает оттепель. В такой период тротуары покрываются кашицей из песка, соли и воды. Оставаться стильной в этих условиях и при этом сохранить ноги сухими помогут полусапоги. В сезоне 2021-2022 в тренде стеганая женская обувь. Она представлена в коллекциях Casadei.

Обновленный аутфит: цветная подошва

Зима 2022 года ― не время для скучных оттенков. Дополнить акцентами образ и разбавить унылую палитру помогут ботинки и сапоги, которые отличаются яркой подошвой. Это хороший способ выделиться из толпы. Цветная подошва популярна уже несколько сезонов. Такую обувь предлагают Hogan, AGL, Roberto Festa, Stella McCartney.

Эти ботинки отличаются универсальностью. Чтобы аутфит стал еще ярче, добавьте к ним брюки того же оттенка, что использовался в качестве основного на подошве. Если смелые эксперименты не для вас, попробуйте классику в комбинации черного и белого.

Стильные кроссовки для спортивного образа

Вести активный образ жизни можно в любую погоду. Для активного отдыха и прогулок выбирайте кроссовки с шипами на подошве, с которыми вы преодолеете лед и слякоть. Благодаря небольшим выступам сникеры обеспечивают лучшее сцепление, усиливают трение. Кроссовки и сникеры от модных Домов наделены комфортом и удобством спортивной обуви, а их стиль и исполнение дает понять, что каждая деталь продумана и стилизована в дань трендам. Такая модная брендовая обувь есть в коллекциях Giuseppe Zanotti, Kenzo и Golden Goose.

Зима 2021-2022 ввела в моду комфортную обувь, которая отличается спортивным или полуспортивным стилем, но обеспечивает тепло. Не лишено актуальности стремление комбинировать то, что раньше считалось несочетаемым. Яркие сапоги кислотных оттенков, грубые ботинки, сникеры с толстым протектором составят пару нежным платьям, офисным брюкам и костюмам, мини-юбкам.

Такая брендовая женская обувь представлена в сети бутиков премиум-сегмента Cult Fashion Group. Обзавестись одной или несколькими зимними дизайнерскими парами, пополнив гардероб, может любая модница.

Автор: Стилист Cult Fashion Group