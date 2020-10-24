Кристина Асмус подралась с грабителем за телефон и не смогла сыграть в спектакле

В своем Инстаграме, в сториз Кристина отвечала на вопросы своих подписчиков. Сейчас актриса вынужденно находится на самоизоляции из-за обнаруженного у нее Ковид-19. Острая стадия, которую Кристина перенесла достаточно тяжело, с многочисленными вызовами скорой помощи, уже позади и теперь она большую часть времени уделяет своим соцсетям.

Кристина Асмус

Среди многочисленных вопросов поклонников, был и такой:

Сталкивалась ли она с мошенниками и попадала ли когда-то в настоящие передряги.

Кристина ответила, что она не отвечает на звонки с незнакомых номеров, поэтому у телефонных мошенников шансов нет.

А вот в криминальную историю она один раз попала и это оставило след на всю ее жизнь. Когда Кристине было 18 лет, она шла на спектакль в театре, где играла главную роль.

И вдруг неожиданно на нее напал грабитель и попытался отобрать новенький, только купленный телефон. Кристина оказала яростное сопротивление и даже повалила злоумышленника на землю. Но тот оказался сильнее, ударил девушку, телефон отобрал и сбежал. Его так и не нашли.

Конечно, после такого приключения играть роль она не могла – у потрясенной Асмус случилась настоящая истерика. Она поняла, насколько уязвима безопасность каждого человека, когда тот, кто сильнее может сделать все, что хочет. С того времени она никогда не ходит в одиночестве в безлюдным местах.

И вы берегите себя!

Источник: 1 Минута