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Кристина Асмус стала свободной женщиной, теперь официально

Кристина Асмус стала свободной женщиной, теперь официально

О том, что пара расходится, они официально объявили вначале лета. Но потребовалось чуть меньше пяти месяцев, чтобы оформить все документально. Теперь и Гарик, и Кристина — свободные люди, которые могут заниматься тем, чем хотят, выходить замуж и женится с другими людьми. Судя по всему, и Харламов, и Асмус очень долго ждали этого момента.

Кристина решила поплакать, а Гарик — поехал в клуб, чтобы напиться

Кристина Асмус стала свободной женщиной, теперь официально Кристина Асмус и Гарик Харламов

О таких способах “отпраздновать” развод поговаривают близкие друзья экс-супругов. Сейчас у них есть общая дочь, которую, на период учебного года взял к себе папа. Он же ходил с девочкой в школу на первое сентября, и уделяет время, чтобы сделать с ней уроки.

Ходили слухи, что главной причиной невзгод в звездной актерской семье стала роль Кристины в скандальной картине Климе Шипенко «Текст», где она довольно правдоподобно сыграла близость с актером Иваном Янковским. Сама пара это отрицает.

Кристина Асмус стала свободной женщиной, теперь официально Гарик Харламов

Напомним, Гарик (Игорь) и Кристина прожили в браке семь лет. Столько же лет назад родилась их доченька Настя. Теперь в деле их личной жизни окончательно поставлена точка. Однако они все равно будут поддерживать минимальный контакт, ведь девочка то с папой, то с мамой.

Кристина Асмус стала свободной женщиной, теперь официально Кристина Асмус с дочкой

Глядя на то, как много Крис посвящает себя работе и съемкам, и как не жалеет даже своего здоровья, сложно представить ее заботливой и внимательной матерью. Поэтому поклонники рады, что девочка осталась с папой.

Источник: 1 Минута

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