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Кристина Орбакайте показала, как маленькая Лиза Галкина подразнила своего папу Максима и обставила его в игре

Кристина Орбакайте показала, как маленькая Лиза Галкина подразнила своего папу Максима и обставила его в игре

Кристина очень любит детей своей мамы, то есть, получается, своих брата и сестру Лизу и Гарри.

Больше всего в звездной семье за медийность отвечает папа, ведь он неоднократно публиковал архивные видео с детьми, и показывал как они живут, играют, разиваются и достигают чего-то нового.

Недавно и Кристина Орбакайте присоединилась к развлечениям звездной семьи

Кристина показала видео, где Максим Галкин и его прекрасная дочь Лиза играют в домино.

Пока папа снимал ролик в Инстаграм, его дочь с ним играла, корчила рожицы, но, в итоге, победила отца в этой игре.

"Нужно играть, а не отвлекаться", — подписала ролик Кристина Орбакайте.

Вот что написали комментаторы в описании к этому видео:

  • Живой ребенок, — пишет комментатор с ником vashurina.1959
  • Какая ты душечка,лапочка,солнышко,счастья тебе!, — пишет isaczuroev95
  • Лизочка какая ты милая, — пишет пользователь с ником rlta1296
  • Обожаю смотреть видео про Лизу.Чудо!, — пишет пользователь с ником elenakhant93
  • Ой, не могу, такая вкусная девочка и кокетка, как мама, — пишет пользователь с ником larchik_55

Напомним, что когда-то Кристину Орбакайте заподозрили в алкоголизме. Вероятно, это было из-за того, что ее сына Дени Байсарова заподозрили в нетрадиционной ориентации.

Однако позже слухи опроверглись — жизнерадостная Кристина вовсе не похожа на алкоголичку.

Подробности смотрите в нашем видео на Ютуб-канале "Одна минута".

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Источник: 1 Минута

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