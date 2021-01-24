Кристина Орбакайте показала, как маленькая Лиза Галкина подразнила своего папу Максима и обставила его в игре
Кристина очень любит детей своей мамы, то есть, получается, своих брата и сестру Лизу и Гарри.
Больше всего в звездной семье за медийность отвечает папа, ведь он неоднократно публиковал архивные видео с детьми, и показывал как они живут, играют, разиваются и достигают чего-то нового.
Недавно и Кристина Орбакайте присоединилась к развлечениям звездной семьи
Кристина показала видео, где Максим Галкин и его прекрасная дочь Лиза играют в домино.
Пока папа снимал ролик в Инстаграм, его дочь с ним играла, корчила рожицы, но, в итоге, победила отца в этой игре.
"Нужно играть, а не отвлекаться", — подписала ролик Кристина Орбакайте.
Вот что написали комментаторы в описании к этому видео:
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Живой ребенок, — пишет комментатор с ником vashurina.1959
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Какая ты душечка,лапочка,солнышко,счастья тебе!, — пишет isaczuroev95
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Лизочка какая ты милая, — пишет пользователь с ником rlta1296
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Обожаю смотреть видео про Лизу.Чудо!, — пишет пользователь с ником elenakhant93
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Ой, не могу, такая вкусная девочка и кокетка, как мама, — пишет пользователь с ником larchik_55
Напомним, что когда-то Кристину Орбакайте заподозрили в алкоголизме. Вероятно, это было из-за того, что ее сына Дени Байсарова заподозрили в нетрадиционной ориентации.
Однако позже слухи опроверглись — жизнерадостная Кристина вовсе не похожа на алкоголичку.
Подробности смотрите в нашем видео на Ютуб-канале "Одна минута".
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Источник: 1 Минута