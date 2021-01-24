Кристина Орбакайте показала, как маленькая Лиза Галкина подразнила своего папу Максима и обставила его в игре

Кристина очень любит детей своей мамы, то есть, получается, своих брата и сестру Лизу и Гарри.

Больше всего в звездной семье за медийность отвечает папа, ведь он неоднократно публиковал архивные видео с детьми, и показывал как они живут, играют, разиваются и достигают чего-то нового.

Недавно и Кристина Орбакайте присоединилась к развлечениям звездной семьи

Кристина показала видео, где Максим Галкин и его прекрасная дочь Лиза играют в домино.

Пока папа снимал ролик в Инстаграм, его дочь с ним играла, корчила рожицы, но, в итоге, победила отца в этой игре.

"Нужно играть, а не отвлекаться", — подписала ролик Кристина Орбакайте.

Вот что написали комментаторы в описании к этому видео:

Живой ребенок, — пишет комментатор с ником vashurina.1959

Какая ты душечка,лапочка,солнышко,счастья тебе!, — пишет isaczuroev95

Лизочка какая ты милая, — пишет пользователь с ником rlta1296

Обожаю смотреть видео про Лизу.Чудо!, — пишет пользователь с ником elenakhant93

Ой, не могу, такая вкусная девочка и кокетка, как мама, — пишет пользователь с ником larchik_55

Напомним, что когда-то Кристину Орбакайте заподозрили в алкоголизме. Вероятно, это было из-за того, что ее сына Дени Байсарова заподозрили в нетрадиционной ориентации.

Однако позже слухи опроверглись — жизнерадостная Кристина вовсе не похожа на алкоголичку.

Подробности смотрите в нашем видео на Ютуб-канале "Одна минута".

Пагубная привычка Кристины Орбакайте заставила ее уйти со сцены: Пугачева еле привела в чувства дочь

Источник: 1 Минута