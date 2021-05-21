Кристина Орбакайте поздравила своего старшего сына с тридцатилетием, показав детские фото на видео

Орбакайте опубликовала в Инстаграм-профиле трогательное видео, в котором демонстрируется подборка снимков Никиты с его рождения.

Вот что в комментариях к видео написали фолловеры его мамы:

Поздравляю Никиту с серьёзной круглой датой! Счастья ему и удачи!, - пишет композитор Игорь Николаев

Поздравляю, Дорогая! С днем рождения любимого сыночка!, - комментирует певица Анита Цой

Поздравляю, - пишет Владислав Лисовец

Поздравляю Никитоса с красивым юбилеем!!, - пишет Игорь Гуляев

Днём рождения и тебя и Никиту! Пусть будет как можно больше поводов для гордости, - пишет Иосиф Пригожин

Никиту с юбилеем! Также поздравляю молодую маму взрослого человек, - пишет Алика Смехова

https://www.instagram.com/p/CPIF23GpuMo/?utm_medium=copy_link

Отметим, всего у Кристины Орбакайте трое детей. Старший сын Никита родился в отношениях с Владимиром Пресняковым-младшим. Эти отношения начались очень рано - тогда Кристина еще была даже несовершеннолетняя. Однако Алла Пугачева, которая тогда занималась воспитанием наследницы, была вовсе не против того, что дочь встречается со взрослым мужчиной.

Второй сын Дени — от бизнесмена Руслана Байсарова. С Русланом Кристина быстро разошлась, и между экс-супругами точилась борьба за сына. Руслан Байсаров забирал его и скрывал. Однако Пугачевой и Орбакайте удалось вернуть ребенка к матери.

Сейчас певица замужем за предпринимателем Михаилом Земцовым. Удивительно, но это первый официальный брак Кристины. До этого союзы были только гражданскими. Пара воспитывает общую дочь Клавдию.

Источник: 1 Минута