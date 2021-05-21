Кристина Орбакайте поздравила своего старшего сына с тридцатилетием, показав детские фото на видео
Орбакайте опубликовала в Инстаграм-профиле трогательное видео, в котором демонстрируется подборка снимков Никиты с его рождения.
Вот что в комментариях к видео написали фолловеры его мамы:
- Поздравляю Никиту с серьёзной круглой датой! Счастья ему и удачи!, - пишет композитор Игорь Николаев
- Поздравляю, Дорогая! С днем рождения любимого сыночка!, - комментирует певица Анита Цой
- Поздравляю, - пишет Владислав Лисовец
- Поздравляю Никитоса с красивым юбилеем!!, - пишет Игорь Гуляев
- Днём рождения и тебя и Никиту! Пусть будет как можно больше поводов для гордости, - пишет Иосиф Пригожин
- Никиту с юбилеем! Также поздравляю молодую маму взрослого человек, - пишет Алика Смехова
https://www.instagram.com/p/CPIF23GpuMo/?utm_medium=copy_link
Отметим, всего у Кристины Орбакайте трое детей. Старший сын Никита родился в отношениях с Владимиром Пресняковым-младшим. Эти отношения начались очень рано - тогда Кристина еще была даже несовершеннолетняя. Однако Алла Пугачева, которая тогда занималась воспитанием наследницы, была вовсе не против того, что дочь встречается со взрослым мужчиной.
Второй сын Дени — от бизнесмена Руслана Байсарова. С Русланом Кристина быстро разошлась, и между экс-супругами точилась борьба за сына. Руслан Байсаров забирал его и скрывал. Однако Пугачевой и Орбакайте удалось вернуть ребенка к матери.
Сейчас певица замужем за предпринимателем Михаилом Земцовым. Удивительно, но это первый официальный брак Кристины. До этого союзы были только гражданскими. Пара воспитывает общую дочь Клавдию.
Источник: 1 Минута