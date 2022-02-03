Кролики-колаборанти: Данилець і Моїсеєнко поскаржилися на "цькування в Україні"

Українські коміки Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко, автори дуету "Кролики", підтримували анексію Криму, виступають в Росії і знаходяться в базі сайту "Миротворець". Тепер же вони вирішили поскаржитися на те, що їх "цькують" в Україні.

Про це вони розповіли в телепередачі "Доля людини" на кремлівському каналі "Росія-1". За словами артистів, на їхні українські концерти глядачі нібито приходили з коктейлями Молотова.

Коміки запевняють, що влада і народ їхньої рідної країни не люблять їх через "неправильно змонтоване" новорічне шоу, що вийшло в ефір в 2015 році. Мова про концерт "Новорічний парад зірок", під час якого російські артисти заспівали про санкції проти України.

"Нас там підмонтували, як ми сидимо і аплодуємо. І ось почалося цькування по Україні. Мовляв, ми знімаємося в програмі країни-агресора. У зв'язку з цим нам зірвали два сольні концерти в Трускавці. Квитки були продані. Люди приходили, а інші стояли з "коктейлями Молотова" і не пускали їх", - розповіли артисти.

Торкнулися вони в своїх обговореннях і українського президента Володимира Зеленського. Моїсеєнко і Данилець впевнені, що на нього подіяли "якісь сили", які нібито "змінили його думки".

"Він завжди виступав за щастя і радість, критикував нелюбимих політиків. Коли це все сталося, було боляче. Не тільки для нас, як для артистів, а для всього народу", - заявили вони.

Источник: novyny.live/

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