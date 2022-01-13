Ксенія Мішина відверто зізналася, чому пішла від Олександра Еллерта

Актриса вперше розповіла про болісне розставання з Олександром Еллертом

Українська актриса та головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вперше відверто розповіла про болісне розставання з Олександром Еллертом.

В інтерв'ю Dorotye зірка зізналася, що рішення завершити їхні стосунки далося їй не просто, адже на момент розставання вона ще мала почуття до Еллета. Попри це, Ксенія розуміла, що їм необхідно поставити крапку у відносинах.

Ми не зійшлися характерами. Ми намагалися, але є особисті сторони кожної людини, де або відбуваються постійні сутички, або їх немає.

Були графіки, було важко, і я розумію, що чоловік може це переживати. Але потрібно також відповідати за те, яку жінку ти обрав, — розповіла Ксенія Мішина.

За словами Ксенії, з моменту її заяви про розтавання з Еллертом вони неодноразово відновлювали стосунки. І лише близько трьох місяців тому пара розійшлася остаточно.

Я не пішла без почуттів. Я уникнула повного безсилля щось змінити. Були ревнощі, доходило до божевілля. Я не можу жити в такій атмосфері, не можу жити в таких енергіях, не хочу, — заявила Мішина.

В інтерв'ю Ксенія також наголосила, що сам формат "публічності" її відносин виявився для неї тим досвідом, який вона б не хотіла повторювати. Акторка зізналася, що більше не хоче виносити особисті стосунки на загальний огляд.

Це дуже важко... Тебе будуть поливати брудом, не знаючи, що відбувається насправді. Я не хочу комусь щось розповідати, доводити. І навіть якщо я розповім, все одно знайдуть, до чого прикопатися... Навіщо мені це треба? Моє особисте життя закрите. Я зрозуміла, що більше не хочу публічності своїх стосунків, — зізналася акторка.

Источник: tvgid.ua/

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