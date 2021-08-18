Ксения Мишина и Александр Эллерт снова вместе: шоумен трогательно поздравил любимую с годовщиной отношений

Александр Эллерт и Ксения Мишина были одной из самых известных и обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. Они сошлись благодаря шоу "Холостячка". Ксения Мишина выбрала Александра среди 15 претендентов на ее сердце. Они казались идеальной парой, однако 17 июля Ксения Мишина поразила публику неожиданным признанием — они с Эллертом больше не пара. Об этом актриса сообщила в своем Инстаграм-блоге, но о причинах раздора решила не рассказывать. Добавила лишь, что больше не может предавать себя и сына.

Ксения Мишина и Саша Эллерт

Публика была ошарашена таким заявлением и ждала объяснений, но экс-влюбленные никак не комментировали происходящее. Однако спустя месяц, Александр Эллерт удивил поклонников неожиданной выходкой, которая вызвала у публики много вопросов.

18 августа на своей странице в Инстаграм он опубликовал романтическое видео, в котором показал самые трогательные моменты за время отношений с Мишиной. В видео они с Ксенией целуются, обнимаются и смеются вместе.

Эллерт поздравил Мишину с годовщиной отношений

"С годовщиной, любимая", – подписал видео Эллерт.

За 45 минут ролик Эллерта набрал больше 75 тыс. просмотров. Подписчики шоумена не поняли, почему появился этот пост. Многие предположили, что Мишина и Эллерт не расставались, а заявление об этом было всего лишь пиар-ходом. Другие же считают, что Мишина и Эллерт помирились и снова стали парой.

"Всмысле ? А что происходит ?", "Стоп, вы не расстались?", "Я знала что вы прикольнулись!!!Поздравляю вас", "Ничего не понятно, но очень интересно", "Ура!!! А я знала и чувствовала!.. ну хватит уже шифроваться!! Со всеми нами бывает такое ведь. Бусинки наши", — пишут комментаторы.

Сам же Эллерт пока никак не прокомментировал видео.

К слову, сегодня, 18 августа, Ксения Мишина похвасталась роскошным букетом роз, якобы от тайного поклонника. Теперь стало понятно, что цветы ей прислал Александр Эллерт.

Ксения Мишина похвасталась букетом роз от Эллерта

Источник: 1 Минута