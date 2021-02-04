Ксения Мишина и Александр Эллерт забрали детей и покинули Украину: ввязались в неприятность

За развитием отношений героев нашей сегодняшней статьи с интересом наблюдала вся страна, ведь любовь между ними завязалась в рамках реалити-шоу "Холостячка". За сердце звезды сериала "Крепостная" боролись 12 мужчин, но выбрала она всего лишь одного — автора шуток студии "Квартал 95" Александра Эллерта.

После финала влюбленные съехались и познакомили своих детей. У Ксении есть 8-летний сын Платон, а у Александра 13-летняя дочь Эля. Судя по регулярным публикациям пары в социальных сетях, ребята подружились.

Дети Ксении Мишиной и Александра Эллерта

На этот раз в Инстаграме Эллерта появились свежие кадры, на которых он вместе с Мишиной и детьми оказались в аэропорту "Борисполь" — всей новоиспеченной семьей они, очевидно, летят на отдых. Для парочки это уже не первая совместная поездка, правда в прошлый раз они отдыхали с друзьями исключительно взрослой компанией.

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Как это часто бывает, без приключений в отпуске не обходится. На опубликованном видео Александр пожелал всем доброго утра, засняв то ли сонную, то ли грустную Ксению, радостного Платона и Элю с опущенной головой. Причиной столь упадочного настроения женской части их коллектива стал перевес багажа:

"В общем, перевес десять килограмм. Один килограмм — десять баксов. Полетели!", — сказал Эллерт, пытаясь поднять боевой дух остальным.

Скриншоты из Инстаграма Александра Эллерта

Скриншоты из Инстаграма Александра Эллерта

Куда именно летят влюбленные, пока неизвестно, но учитывая, что недавно они отдыхали на заснеженных горах Карпат, можно предположить, что на этот раз местом назначения будут теплые края.

Источник: 1 Минута