Ксения Мишина в свадебном платье с цветами обняла своего возлюбленного: вот вам и свадьба

После того, как актриса Мишина приняла участие в шоу "Холостячка" на телеканале СТБ, на нее буквально рухнули массово предложения о сотрудничестве.

Это и неудивительно, ведь "Холостячка" стала самым рейтинговым украинским романтическим шоу за 2020 год.

Ксения Мишина в белом, очень похожем на свадебное платье, стала лицом новых духов с "весенним ароматом любви"

Фотосессию для рекламы Ксения частично засветила у себя в Инстаграм.

Ксения Мишина снялась в рекламе духов

Ксения Мишина снялась в рекламе духов

Ксения Мишина снялась в рекламе духов

"Возможно, когда-то я сяду в красивом кабинете с большими окнами, выходящими на хвойный лес, улыбнусь окружающим меня внукам и стану писать книгу о том, как можно найти и распознать «своего» человека, как в каждом слове, жесте и намеке увидеть неподдельную любовь. Уж об этом я точно знаю, не понаслышке!", — написала экс-холостячка.

Интересно то, что на фото она обнимает мужчину, который со спины вовсе не похож на Александра Эллерта.

Напомним, после выпуска шоу "Холостячка" Эллерт и Мишина много раз рассказывали, что они планируют свадьбу. Точную дату не называют, но поговаривают, что она состоится в 2021 года, в то время года, когда на улице будет тепло.

В своих Инстаграм-микроблогах Александр и Ксения делятся подробностями личной жизни, которую уже можно не скрывать

Оба рассказывают, что ни на миг не пожалели о том, что их свела судьба — им хорошо и комфортно вместе, и даже уже задумываются о детях.

Источник: 1 Минута