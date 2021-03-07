Ксения Попова раскрыла секрет как погубить свою карьеру в группе “ВИА Гра”: нужно родить

У работников шоу-бизнеса непростая жизнь и она связана порой со многими ограничениями. Это касается личных отношений и любви. Многие это могут совмещать, другим нельзя по условиям контракта. Как это происходит в группе "ВИА Гра"?

Ксения Попова, которая является солисткой популярного трио поделилась секретом работы в группе "ВИА Гра". Всех певиц всегда интересовало условия контракта в этой группе.

Естественно их нужно согласовывать с продюсером. Дело в том, что певицы, которые работали в этой группе делятся своими впечатления об условиях контракта. И эти рассказы, как правило, разные. Что можно и что нельзя делать работая в группе "ВИА Гра"? Особое внимание уделяется беременности во время работы солисткой в группе. Так солисткам категорически запрещается иметь близкие отношения с представителями сильного пола.

Некоторые утверждают, что это неправда. Что продюсеры к этому вопросу относятся демократически и не обращают на него внимания при работе. Что поделаешь, когда девушка влюбится! Ксения Попова на этот вопрос отвечает прямолинейно: "Хочешь погубить свою карьеру в группе "ВИА Гра", то иди и рожай".

Она категорична в своем утверждении. Если солистка работает в группе "ВИА Гра", то она не имеет права в этот период иметь детей.

Хотя личные вопросы разрешается выносить на обсуждение с продюсером. Только, результат как на это отреагирует продюсер, будет однозначный - или семейная жизнь, или работа в группе "ВИА Гра".

Нужно четко знать, что ты хочешь - детей или продвигаться по карьерной лестнице к пику Олимпа шоу-бизнеса.

Источник: 1 Минута