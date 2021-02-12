Кто был первым мужем Оли Поляковой? Биография знаменитой певицы – самые интересные факты

В 2004 году вокалистка вышла замуж. Муж Оли Поляковой – успешный бизнесмен Вадим. Он старше своей жены на 15 лет. В январе 2021 года Ольге исполнилось 37 лет, а ее мужу сейчас предположительно 52 года. Бизнесмен ниже своей жены на 4 сантиметра. Рост певица 180 сантиметров, а рост мужа Поляковой – 176 сантиметров. Об этом певица сказала в интервью украинской журналистке Алесе Бацман. Ольга сейчас не комлексует из-за своего высокого роста, как в юности. Женщина может появиться рядом с мужем в обуви на высоких каблуках, поэтому может показаться, что она намного его выше.

Оля Полякова с мужем Вадимом

Супруги познакомились в 2003 году на дне рождения Вадима. Бизнесмен отмечал свой день рождения на корабле и заказал на торжество певицу. Красивую и с голосом. Этой певицей оказалась Ольга. Позже Вадим признался, что влюбился в свою будущую жену с первого взгляда. Он узнал где-то телефон артистки и на следующий день позвонил ей. Сначала их связывали дружеские отношения, а через несколько месяцев эти отношения переросли в романтические. Вадим в то время был не свободен. Он ушел к Ольге, оставив дом и все имущество гражданской жене. Детей у него не было.

Красотка Оля Полякова

У Оли Поляковой и ее мужа двое детей – две дочери. Старшая дочь Маша родилась в 2005 году. А младшая Алиса – в 2011-м.

Вадим – первый муж Оли Поляковой и единственный. В интервью Дмитрию Гордону певица рассказала, что муж очень бережно к ней относится и что он самый близкий ее друг. Вадим – непубличный человек. Биография мужа Поляковой не предается гласности. И на фото с женой и детьми его можно увидеть крайне редко. Одно из таких редких фото артистка разместила в своем Instagram на Рождество.

Раньше семью обеспечивал Вадим. Сейчас основной добытчик в семье Ольга. Семья Оли Поляковой живет в загородном деревянном доме с приусадебным участком. Дом построен на деньги Вадима, а обставлен на деньги, заработанные Ольгой. Об этом рассказала певица Кате Осадчей в программе «Зіркове життя».

В теплице на участке выращивается экологически чистая зелень. Из молока собственных коз артистка собственноручно готовит сыры. Сыроварение – ее хобби наряду с кулинарией.

Дети Оли Поляковой обучаются верховой езде, занимаются музыкой. Обе девочки играют на фортепиано. Старшая дочь Поляковой, которой исполнилось 15 лет, занимается вокалом и хочет стать певицей.

Свой день рождения, 17 января, в 2021 году Оля Полякова с семьей отметила на Мальдивах.

Источник: 1 Минута