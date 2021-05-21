Кто был первым мужем Оли Поляковой? Интересные факты из биографии суперблондинки

Бытует мнение, будто бы у Поляковой есть покровитель — богатый муж, который остается в тени своей жены долгие годы. Мы решили узнать, кто же является супругом главной суперблондинки страны, первый ли это муж, и сколько денег он тратит, чтобы его красавица-жена оставалась среди первых позиций украинских музыкальных хит-парадов.

Первый и единственный муж певицы Оли Поляковой — Вадим

Впервые Оля Полякова вышла замуж в 2004 году. Несмотря на то, что многие считают артистку легкомысленной и непостоянной, этот брак длится до сих пор, и является одним из самых образцовых среди украинских звезд.

Муж Оли Поляковой – успешный бизнесмен Вадим.

Муж Оли Поляковой

О нем известно немного, так как он не любит блистать на публике, и не всегда сопровождает свою супругу на знаковых мероприятиях. Они только отдыхают всегда вдвоем.

Известно, что Вадим старше своей жены на 15 лет. В январе 2021 года Ольге исполнилось 37 лет, а ее мужу сейчас 52 года.

Об их личных взаимоотношениях известно мало. В сети есть информация о том, что Ольга, хоть и младше своего мужа, но рост у нее порядком больше.

Муж и дети Оли Поляково

Также в одном из собственных прямых эфиров в Инстаграм-профиле звезда рассказала, что ее муж — терпеливый и очень уравновешенный человек, благодаря чему он терпит вспыльчивый и огненный характер моей супруги.

Супруги познакомились в 2003 году на дне рождения Вадима

Оля Полякова

Известно, что Оля Полякова в качестве артистки выступала на корпоративе — нна роскошной яхте. Бизнесмен отметил свой день рождения на корабле и заказал на торжество певицу. Красивую и с голосом. Этой певицей оказалась Ольга. Вадим признался, что у него была любовь с первого взгляда, которая длится до сих пор.

Когда-то Полякова давала интервью Дмитрию Гордону, и призналась, что один из секретов их счастья с Вадимом — это то, что они не просто супруги или партнеры, они настоящие друзья, которые все друг другу доверяют.

У Оли Поляковой и ее мужа двое детей – две дочери. Старшая дочь Маша родилась в 2005 году. А младшая Алиса – в 2011-м.

Источник: 1 Минута