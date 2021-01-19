Кто она – идеальная жена для Баскова? Он сам обратился к женщинам и сказал, что в активном поиске

После давнего романа с Оксаной Федоровой и флирта с балериной Анастасией Волочковой Басков он понял — ничего серьезного так и не почувствовал, поэтому решил основательно взяться за поиски невесты.

Несмотря на то, что за ним бегают такие огромные толпы фанаток, голос "шарманки" так никого себе не присмотрел, и до сих пор имеет статус завидного холостяка.

А годы то идут, вон и друзья уже переженились, и детей нарожали, а Басков все с кошечками возится.

Светлана Шпигель и Николай Басков - почему они расстались?

А он, между прочим, сам ни раз говорил, что в его доме не хватает женской руки и теплоты.

Так почему же Николай Басков до сих пор один, почему у такого талантливого красавчика до этого в делах амурных было только фиаско, и кто она — идеальная жена для Николая Баскова?

Мы исследовали, и готовы рассказать вам в нашем видео!

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Идеальная жена для Николая Баскова: почему певец столько времени холостяк и не смог найти ту самую?

Натуральный блондин верит, что он скоро встретит ту самую женщину, которая сможет полюбить Николая Баскова как человека, а не как успешного и богатого певца.

Отмечает, что за моделями и стандартами красоты больше не стремится. Николай перешел уже в тот возраст, когда нужен человек для души и гармонии с самим собой.

Николай рассказал, что в последнее время не спешил с тем, чтобы искать жену и строить семью, потому что у него был год памяти отца, который не так давно ушел из жизни.

Но он уже готов открыться отношениям.

В конце интервью эстрадный певец даже обратился к своей будущей жене, которую очень ждет.

Николай Басков на отдыхе с неизвестной женщиной и девочкой

Источник: 1 Минута