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Кто стал иконой стиля в 2018 году

Кто стал иконой стиля в 2018 году

Издание InStyle назвало имена тех, кто отличился в сфере моды и красоты.

Ими восхищаются, они вдохновляют. Представители Голливуда и fashion индустрии так и радуют глаз модницам со всего мира.

Так, издание InStyle провело ежегодную церемонию награждения самых стильных людей планеты. В 2018 году статуэтку "Иконы стиля" завоевала красавица Джулия Робертс. А ее стилист Элизабет Стюарт признана лучшим стилистом.

Кто стал иконой стиля в 2018 году - фото 409943

Элизабет Стюарт и Джулия Робертс​

Профессионалом по волосам назван Крис Макмиллан, личный бьюти-гуру Дженнифер Энистон.

Главную награду "Дизайнер года" получила Клэр Уэйт Келлер, креативный директор Givenchy, которая создала свадебное платье для Меган Маркл.

Кто стал иконой стиля в 2018 году - фото 409944

Свадебное платье Меган Маркл


Источник: https://lux.fm/ru/moda-i-krasa_t5

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