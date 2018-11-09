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Кто стал женщиной года по версии журнала BILLBOARD

Кто стал женщиной года по версии журнала BILLBOARD

Журнал отметил, что песни Гранде три раза были на первом месте в чарте Billboard 200

Billboard назвал американскую певицу, актрису автора песен и активистку Ариану Гранде «женщиной года 2018». Награду Billboard Women in Music («Женщина года») звезде вручат на 13-й церемонии премии в Нью-Йорке.

Как отметил в своем комментарии вице-президент по контенту издания Росс Скарано, Гранде «стойкая в своих убеждениях, она последовательно отстаивает себя и свои решения в мире, который часто оказывается не столь отзывчивым к молодым женщинам. Ариана завораживает и создает лучшую музыку в своей карьере».

 

Ранее звания «Женщина года» удостоились Мадонна, Леди Гага и Тейлор Свифт. Альбомы Гранде возглавляли рейтинг музыкальных альбомов «Bollboard 200» три раза за ее карьеру.

Источник: http://hdfashion.tv

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