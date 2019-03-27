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Кто в Президенты, а кто - в попрошайки. Добкин выставил видео своего уличного выступления (видео)

Кто в Президенты, а кто - в попрошайки. Добкин выставил видео своего уличного выступления (видео)

Пока другие политики участвуют в предвыборной гонке и определяются с поддержкой фаворитов, экс-губернатор и экс-мэр Харькова Михаил Добкин сшибает мелочь на улицах Амстердама и участвует, с точки зрения науки и здравого смысла, в сомнительных телепроектах.

По крайней мере, об этом он сам написал в соцсетях, выставив видео своей уличной игры на губной гармошке и фотографии участия в проекте "Битва экстрасенсов".

А тогда он тоже заявлял о президентских амбициях...

Агентство Телевидения Новости
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