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"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

Квартал 95 загремел в громкий скандал с воровством шуток: что произошло

Украинская юмористическая студия "Дизель шоу" обвинила "Квартал 95" в воровстве шуток.

Так, якобы "Квартал" в точности переснял и выдал за свой номер "Дизеля" об изучении английского языка, который последние показывали зрителям на 5 лет раньше (в 2015 году). В Facebook был опубликован ролик, который доказывает вероятное нарушение авторского права "квартальцами" (видео смотрите в конце новости).

Между двумя украинскими юмористическими проектами возник серьезный конфликт.

"Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!" – возмутились представители "Дизель шоу".

Многие пользователи сети и поклонники студии были шокированы такой информацией о "Квартале". Они отметили, что те "давно себя исчерпали". Другие же указали – это не первый случай плагиата шуток у "Квартала 95".

"Квартал уже давно исчерпал себя, превратился в отстой! Еще в период КВН они не брезговали воровством, но так откровенно еще не было", – написали фанаты "Дизеля".

"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

Другие, напротив, посчитали, что "Дизель шоу" повели себя некорректно. Поскольку не стали изначально обсуждать проблему с коллегами, а решили сразу выставить на всеобщее обозрение.

"Ребята, вы серьезно?! Если у вас есть претензии к "Кварталу", будьте добры – выясняйте это между собой! Зачем в это вмешивать фанатов двух замечательных передач?", – возмутились они.

"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

Отметим, пресс-служба студии "Квартал 95" не прокомментировала инцидент.

"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

"Квартал 95" загремел в громкий скандал с "воровством" шуток: что произошло

Смотрите видео о скандале между "Квартал 95" и "Дизель шоу":

Источник: OBOZREVATEL

Новости портала «Весь Харьков»

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