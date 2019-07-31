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Квентин Тарантино составил список лучших композиций из своих фильмов

Квентин Тарантино составил список лучших композиций из своих фильмов

Режиссер Квентин Тарантино, картина которого "Однажды в Голливуде" собрала в американском прокате 40 млн долл., составил список любимых песен из собственных фильмов.

В плейлист вошла 71 композиция, среди которых You Never Can Tell Чака Берри ("Криминальное чтиво"), Bang Bang Нэнси Синатры ("Убить Билла"), Goodnight Moon Shivaree ("Убить Билла 2"), Apple Blossom в исполнении The White Stripes ("Омерзительная восьмерка") и многие другие.

Опубликован сборник на сервисе Spotify, который пока не доступен украинцам.

Мeduza пересобрала плейлист Тарантино в Apple Music, но в нем не хватает шести композиций из оригинального списка:

Добавим, что на прошлой неделе также был представлен саундтрек к фильму "Однажды в Голливуде". В него вошел 31 трек, включая Deep Purple, Simon & Garfunkel, Нила Даймонда, Роя Хеда.

Напомним, премьера "Однажды... в Голливуде" состоялась на Каннском кинофестивале, где удостоилась шестиминутных оваций. Действие фильма происходит в 1969 году и рассказывает о бывшей звезде телевизионных вестернов Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо) и его постоянном дублере (Брэд Питт), которые пытаются выжить в новом Голливуде. При этом они живут по соседству с Шэрон Тейт (Марго Робби) - актрисой и женой режиссера Романа Полански, погибшей в собственном доме от рук серийного убийцы Чарльза Менсона (Дэймон Херриман) и членов его секты.

В украинский прокат картина выйдет 15 августа 2019 года.

Источник: 112.ua

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Темы: кино, музыка

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