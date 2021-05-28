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Кубок Світу в центральній європейській лізі з виїздки

Кубок Світу в центральній європейській лізі з виїздки

На початку червня Харків чекає безпрецедентна подія – кінний клуб VG Horse Club прийме міжнародні турніри найвищого статусу! На його території пройдуть два етапи Кубка Світу в центральній європейській лізі з виїздки (dressage) – найскладнішої дисципліни кінного спорту. Це знаковий захід для міста! 

 

4-6 червня та 11-13 червня на бойовому полі VG Horse Club найсильніші вершники України і Європи будуть боротися за титул переможця Етапу Кубка Світу. Також у програмі – міжнародні змагання юніорів, юнаків, дітей, і тести молодих коней (5-7 років).

Виступи оцінюватиме висококваліфікована суддівська колегія у складі іноземних та українських суддів.

Міжнародні кінні змагання у Харкові – це не тільки можливість поспостерігати за яскравим суперництвом, повболівати за улюблених спортсменів і отримати незабутні емоції від виступів найсильніших вершників за програмою Freestyle під музику.

Також гості зможуть відпочити на природі і зробити красиві фотографії з кіньми.

 

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: досуг

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