Куда девать использованную елку

Отгремели новогодние праздники, яркие украшения превратились в бесполезную мишуру, загостившиеся в домах харьковчан зеленые красавицы отправились в мусорные баки. Куда горожане могут сдать отслужившую свое живую новогоднюю елку, чтобы она обрела вторую жизнь, разбирался «Вечерний Харьков».

В харьковском экопарке началась январская акция – там принимают живые новогодние елки. Привозить их харьковчане могут каждый день с 10.00 до 16.00. Оставлять хвойные деревья предлагают не только на главном входе, но и в Долине альпак, которая находится недалеко от традиционного места проведения выставки собак.

В экопарке, уверяют сотрудники, хвойные обретут вторую жизнь и послужат полезному делу.

– Для копытных и грызунов ветки, богатые ароматными смолами, витаминами и микроэлементами – ценная пищевая добавка, – сообщил пресс-секретарь экопарка Алексей Костюченко – Другим животным елки нужны для обогащения среды обитания. Хищники, приматы, птицы радуются новым ощущениям и запахам. Например, большие кошачьи точат когти о кору, птицы используют маленькие ветки и иголки в качестве строительного материала. А вот приматы любят искать лакомства, спрятанные среди ветвей. Деревья, которые частично осыпались и подсохли, мы дробим и перемалываем, а затем высыпаем в вольеры в качестве мягкой подстилки. В любом случае, ни одна елка не останется без внимания.

При этом он предупреждает: чтобы не нанести вред животным, необходимо тщательно очистить елку от новогодних украшений – остатков дождика, серпантина, конфетти и других украшений.

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПРИМЕТ ЗООПАРК

А вот в городском зоопарке елки, погостившие в домах харьковчан, не принимают.

– Мы елки от харьковчан не принимаем и пунктов приема у нас нет, – сообщила «Вечернему Харькову» пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сивуха. – На них могут быть остатки елочных игрушек, дождика, различных украшений, искусственного снега, ароматизаторов и так далее. Такие елки не годятся для обогащения среды и для животных не подходят.

А вот елки, которые не были реализованы, здесь примут с удовольствием.

– Несколько лет подряд нам привозят елки, которые не были раскуплены у реализаторов. Но они не находились в домах харьковчан, – заметила Жанна Сивуха.

ХВОЙНЫЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЛИ НА КЛЕЙ

Покупая живую елку, человек должен сразу же задумываться о том, как ее утилизировать, чтобы она не попала на свалку.

– Двухметровая елка, разлагаясь на свалке, выбросит в атмосферу 16 килограммов углекислого газа. Такое количество выделяется в процессе производства 160 бумажных стаканчиков, – отмечает экоактивист координатор проекта Zero Waste Kharkiv Анна Прокаева.

По ее словам, есть немало способов утилизации елки. В крупных городах работают пункты приема бэушных зеленых красавиц, а в случае их отсутствия можно сдать деревья в пункты производства поддонов или же измельчить дерево и сделать из него мульчу.

Однако экопарк – единственное место в Харькове, куда можно сдать елки, чтобы они получили вторую жизнь. Больше никаких пунктов приема бывших в употреблении живых деревьев от харьковчан в городе, по сути, и нет, отмечает экоактивист Артем Приходько.

– Тема хорошая. Нужно поднять ее в социальных сетях. Возможно, найдем партнера, который будет принимать эти елки, – поделился он с «Вечерним Харьковом». – А вообще елки испокон веков перерабатывают на клей. В Советском союзе можно было сдавать их на соответствующие предприятия – там даже деньги за них платили.

ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ?

Сам Артем уже на протяжении нескольких лет ставит дома на Новый год искусственную елку. Но стоит ли отказываться от живой зеленой красавицы, если их специально под эти цели выращивают в питомниках?

– Если выращивают в питомниках, продают в определенном месте с бирками и налог идет государству – без вопросов. Но с учетом того, что 90% рынка – нелегальные деревья, срубленные где-то в лесопосадках и продающиеся без бирок и пломб, то я бы все-таки отдал предпочтение искусственной елке, которую можно использовать многоразово. Тем более что производятся они из переработанного пластика, то есть из вторсырья. В основном вся эта продукция поступает из Китая, где производится огромный объем пластика – там просто невыгодно создавать елку из новых материалов, когда есть достаточно сырья, которое можно переработать по второму кругу, – говорит Артем Приходько. – Покупая искусственную елку, вы закрываете вопрос на пять-семь лет. Я уже четыре года пользуюсь такой, а в дальнейшем ее также можно будет сдать на переработку. Вопрос, конечно, в нашем государстве – у нас вообще отсутствуют заводы по переработке вторсырья. И это один из этапов моей работы, запланированный на ближайшее будущее.

ПРОСТО ВКЛЮЧИТЕ ГУГЛ-КАРТУ

Веточки вместо елки – тоже не выход, считает Артем Приходько.

– Мы живет в двухмиллионном городе, ели каждый по веточке... А откуда они берутся?Срезаются со срубленной большой елки, – поясняет он. – Честно, вообще не понимаю людей, которые ради того, чтобы в квартире пахло елкой, режут дерево. Елка – это, на мой взгляд, просто часть новогоднего интерьера, которая создает в квартире праздник. Для этого достаточно приобрести елку на 5–10 лет, украшать ее, после праздника аккуратненько складывать в коробочку и хранить на балконе. При этом вы создаете комфорт и уют в доме, бережете природу и экономите свои средства. Под Новый год елки продавались по 800–1000 гривен, и это, по сути, на десять дней, сегодня они уже на мусорках валяются.

Чтобы оценить ущерб, который наносится зеленым насаждениям области, Артем Приходько предлагает просто включить гугл-карту в режиме спутниковой съемки.

– Посмотрите на Харьковскую область – вы ужаснетесь, – говорит экоактивист. – Это не лес, это квадраты, вырезанные огромными площадями. Посмотрите на Изюмский лес, наш лес, который находится рядом, в сторону Белгорода – там просто проплешины из четко вырубленных квадратов. И не надо тут никаких комментариев – проблема налицо, огромная проблема.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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