Куда поехать: 6 альтернативных направлений для путешествий в 2019 году

Всемирная туристская организация недавно выпустила отчёт Tourism Highlights Edition, в котором были проанализированы данные за 2016–2017 годы. В нём были выделены не только самые популярные страны на континентах, но и те, где наблюдался самый большой туристический рост.

Конечно, вы всегда можете отправиться во Францию, Италию, Мексику или составить компанию сотням тысяч других туристов в Португалии, Колумбии или Хорватии.

Но мы предлагаем посетить топ-6 уникальных направлений, которые уже высоко оценили туристы со всего мира. Пока там ещё есть, чем дышать.

1

Монголия

Прирост туристов в Монголии составил 16,1% с 2016 по 2017 год.

Главный повод для поездки — ежегодный летний фестиваль Nadaam, который объединяет традиционные монгольские игры и обычаи: горловое пение аутентичных песен, танцы в народных костюмах и палатки для еды с бараньими пельменями.

Хотя монгольская жизнь традиционно сосредоточена вокруг кочевой культуры, столица Улан-Батор является современным городом, в котором за последние несколько лет открылось множество хороших отелей, например, Shangri-La или Novotel.

2

Уругвай

В то время как соседи Аргентина и Бразилия по-прежнему являются самыми популярными туристическими направлениями в Южной Америке, Уругвай в этом году отметился 21-процентным всплеском посетителей.

Вот всего лишь один факт, свидетельствующий о том, что страна становится визитной карточкой континента: остров Хосе Игнасио превратился из простой рыбацкой деревни в роскошный курортный город. Также стоит обратить внимание на Монтевидео, пляжный город с неоклассической и модерн архитектурой.

3

Парагвай

Несмотря на отсутствие выхода к морю, Парагвай является популярным туристическим направлением в Южной Америке: с 2016 года прирост гостей составил 17,5%.

Водопады Игуасу являются главной достопримечательностью страны, но столица Асунсьон также считается увлекательным городом благодаря колониальным зданиям и постройкам в стиле бозар, зелёным зонам и непринуждённой атмосфере.

4

Оман

Эта ближневосточная страна находится в списке Vogue’s Must-Visit List с 2016 года. Что делает её такой особенной? Белоснежные здания, богато украшенные мечети и оживлённые базары.

5

Бутан

Одна из самых счастливых стран в мире также является одной из самых развивающихся с точки зрения туризма: с 2016 года поток посетителей вырос на 21%. Почему Бутан так полюбили? Всё дело в спрятанных в гималайских горах курортах — Amankora Aman или Six Senses Bhutan.

6

Сейшелы

Сейшельские острова — это то самое место, где проводили медовый месяц принц Уильям и Кейт Миддлтон. Сами понимаете, они плохого не выберут. Рост гостей за последние годы составил 15%. Причина? В основном — улучшенное воздушное сообщение: теперь доступны прямые рейсы из Дубая и Пекина.

Источник: anywellmag.com

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