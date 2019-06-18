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Куда поехать в июле 2019: пять самых интересных фестивалей

Куда поехать в июле 2019: пять самых интересных фестивалей

Этим летом в разных городах мира пройдут масштабные и очень интересные фестивали. Если вы запланировали отпуск, но еще не определились, куда можно поехать за границу в июле 2019, советуем самые лучшие направления для культурного отдыха. 

Прага, Чехия

18-21 июля состоится 13-й по счету крупнейший в Центральной Европе фестиваль народных танцев – Дни фольклора в Праге.

 

Прага, Чехия

Прага, Чехия

Фото: Depositphotos

 

В 2019 году в нем принимают участие любительские танцевальные и музыкальные коллективы из Украины, Чехии, Польши, Словении, Балканских стран. Бесплатные выступления ансамблей происходят по всему городу. 

Будапешт, Венгрия

7-13 августа в столице Венгрии проходит один из самых известных фестивалей Европы – Sziget.

 

Будапешт, Венгрия

Будапешт, Венгрия

Фото: Depositphotos

 

27-й Sziget с хедлайнерами Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix і The National станет самым большим и лучшим за все годы. Кроме красивой музыки разных направлений и жанров, здесь можно просмотреть кинофильмы на свежем воздухе, посетить художественные галереи и современный арт-инсталляции, принять участие в разнообразных развлекательных программах, благотворительных акциях и эко-флешмобах.

Фарерские острова, Дания

Это вулканические острова, соединенные между собой туннелями, паромами, дамбами и мостами. Именно здесь с 11 по 13 июля в приморской деревне Гота пройдет ежегодный музыкальный фестиваль G! Festival.

 

Фарерские острова, Дания

Фарерские острова, Дания

Фото: Depositphotos

 

В 2019 году хэдлайнерами станут Fat Boy Slim, датчане Phlake, модный британец Льюис Капальди. На фестивале выступят музыканты широкого спектра стилей из Исландии, Швеции и пр.

Квебек, Канада

Летний фестиваль в Квебеке пройдет с 5 по 15 июля. Он известен своим эклектичным подходом к отбору музыки.

 

Квебек, Канада

Квебек, Канада

Фото: Depositphotos

 

В 2019 году участники варьируются от The Weeknd и Neil Young до The Chainsmokers и Dave Matthews Band.

Веве, Швейцария

Если вы любите дегустировать качественные вина, то лучшим местом для вас этим летом станет винный фестиваль – Fête des Vignerons, который стартует 18 июля и продлится три недели.

Веве, Швейцария

Веве, Швейцария

Фото: Depositphotos

 

Принимает мероприятие фешенебельный курортный городок на берегу Женевского озера – Веве. 

Кроме дегустации вин, в программе живая музыка, костюмированные вечеринки, парады и семейные мероприятия. Церемония открытия продлится три с половиной часа. 

Источник: www.segodnya.ua

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Темы: туризм

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