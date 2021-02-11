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Куда пропали культовые артистки “нулевых” МакSим и Тату?

Куда пропали культовые артистки “нулевых” МакSим и Тату?

К сожалению, со славой и большой известностью суждено было справиться далеко не всем, поэтому многие исполнители бесследно пропали с музыкальных каналов и радиостанций, а их альбомы стали настоящим раритетом, который остался только у истинных ценителей и кумиров того времени.

Мы решили вспомнить трех больших "китов", которые хорошо прославились в 2000-х годах, но куда-то бесследно пропали.

Группа "t.A.T.u"

Куда пропали культовые артистки “нулевых” МакSим и Тату? Группа "Тату"

Этот музыкальный коллектив состоял из двух очаровательных молоденьких девушек — Юлии Волковой и Лены Катиной. Во времена, когда их песни разрывали все дискотеки, девушки выпустили хиты "Нас не догонят", "Я сошла с ума", "30 минут" и другие.

Однако потом, то ли из-за того, что не поделили лидерство, то ли из-за женских склок, удержать дуэт на вершине чартов не удалось — популярность начала падать, и девушки реализовывали себя уже отдельно.

Экс-певица легендарного дуэта "t.A.T.u" Юлия Волкова круто изменила свою жизнь после распада группы и начала строить сольную карьеру, а также занималась семье — родила двоих детей.

Лена Катина тоже какое-то время появлялась на музыкальных каналах, однако такой славы, как во времена "Татушек" уже не было.

МакSим

Куда пропали культовые артистки “нулевых” МакSим и Тату? МакSим 

На самом деле девушку зовут Марина Абросимова, но знаю ее под мужским именем "Максим". Она попала в шоу бизнес в 2004 году благодаря треку "Сантиметры дыхания".

Целое поколение девочек выросло на песнях МакSим "Трудный возраст", "Знаешь ли ты" и "Мой рай". Сейчас Максим время от времени выпускает песни, однако былого напора уже нет.

Источник: 1 Минута

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