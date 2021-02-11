Куда пропали культовые артистки “нулевых” МакSим и Тату?

К сожалению, со славой и большой известностью суждено было справиться далеко не всем, поэтому многие исполнители бесследно пропали с музыкальных каналов и радиостанций, а их альбомы стали настоящим раритетом, который остался только у истинных ценителей и кумиров того времени.

Мы решили вспомнить трех больших "китов", которые хорошо прославились в 2000-х годах, но куда-то бесследно пропали.

Группа "t.A.T.u"

Группа "Тату"

Этот музыкальный коллектив состоял из двух очаровательных молоденьких девушек — Юлии Волковой и Лены Катиной. Во времена, когда их песни разрывали все дискотеки, девушки выпустили хиты "Нас не догонят", "Я сошла с ума", "30 минут" и другие.

Однако потом, то ли из-за того, что не поделили лидерство, то ли из-за женских склок, удержать дуэт на вершине чартов не удалось — популярность начала падать, и девушки реализовывали себя уже отдельно.

Экс-певица легендарного дуэта "t.A.T.u" Юлия Волкова круто изменила свою жизнь после распада группы и начала строить сольную карьеру, а также занималась семье — родила двоих детей.

Лена Катина тоже какое-то время появлялась на музыкальных каналах, однако такой славы, как во времена "Татушек" уже не было.

МакSим

МакSим

На самом деле девушку зовут Марина Абросимова, но знаю ее под мужским именем "Максим". Она попала в шоу бизнес в 2004 году благодаря треку "Сантиметры дыхания".

Целое поколение девочек выросло на песнях МакSим "Трудный возраст", "Знаешь ли ты" и "Мой рай". Сейчас Максим время от времени выпускает песни, однако былого напора уже нет.

Источник: 1 Минута