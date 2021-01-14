Куда пропало шоу “Караоке на Майдане”? Игорь Кондратюк впервые рассказал о причинах закрытия проекта

Легендарное вокальное шоу "Караоке на майдане" впервые вышло в эфир еще в 1999 году на телеканале "Интер". Канал "1+1" транслировал эту программу с 2007 по 2009 года, а с 2009 года программа выходила на канале СТБ. "Караоке на майдане" стал одним из самых рейтинговых и популярных телешоу в Украине и продержалось в эфире целых 20 лет. Кроме того, много участников вокального шоу стали популярными артистами и добились звездного статуса. Покорить "Караоке на майдане" в свое время пытались Т

ина Кароль, Макс Барских, Дмитрий Каднай, Наталья Валевская, Виталий Козловский, Меловин и другие.

Караоке на майдане стало первым шагом к популярности для многих украинских звезд

20 сентября 2019 года вышел последний выпуск народного шоу. Соавтор, продюсер и несменный ведущий "Караоке на майдане" дал интервью изданию "Комментарии" и рассказал почему пришлось закрыть всеми любимое шоу.

Однако спустя 20 лет своего существования программу закрыли.

По словам Кондратюка, "Караоке на майдане" закрыли из-за того, что закончился контракт с телеканалом СТБ. Руководитель телеканала посчитал это шоу

устаревшим форматом, а Игорю Кондратюку предложил сделать более солидную программу. Сам же Игорь признается, что предлагал главным телеканалам страны (кроме Интера) купить "Караоке на майдане", но попытки были безуспешными.

Источник: 1 Минута