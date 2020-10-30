Кумовья украинского шоу-бизнеса: Потап, Горбунов, Осадчая и другие звезды, которые решили породниться

В ноябре прошлого года семейная пара телеведущих 1+1 крестили своего сына Ивана, выбрав на роль крестного папы Алексея Потапенко. А его супруга Настя Каменских уже давно является кумой продюсера и певца Гены Витера.

Потап, Катя Осадчая, Настя Каменских и Юрий Горбунов

Интересно, что накануне этих крестин в СМИ распространились слухи о том, что NK и Геннадия связывают романтические отношения, чего, разумеется, не было.

Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец и чета Зеленских тоже породнились. 16 лет назад Кравец крестила дочь президента Сашу, причем во время самого таинства оказалось, что мама девочки не крещенная. Тогда же юмористка окрестила и будущую первую леди страны.

Елена Кравец и Елена Зеленская

Ирину Билык без преувеличения можно назвать заслуженной крестной. Точно известно о 10 крестниках певицы, включая Алину Гросу, но сколько их на сегодняшний день — сказать трудно. К слову, Павло Зибров и Виталий Козловский являются кумами Билык.

Ирина Билык с Павлом Зибровым и Виталием Козловским

На роль крестной мамы дочери телепсихолог Наталья Холоденко выбрала приму-балерину Екатерину Кухар, компанию которой составил комик Юрий Ткач.

Юрий Ткач и Екатерина Кухар

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич породнился со Светланой Лободой — она крестила его старшую дочку Алису. В программе «Зірковий шлях» шоумен признался, что певица прекрасно проявила себя в данном амплуа.

Анатолий Анатолич и Светлана Лобода

Нельзя не упомянуть еще одну потенциальную парочку Миши Романовой и Макса Барских.

Макс Барских и Миша Романова

Поговаривали, что экс-солистка группы «ВИА Гра» родила от певца сына Мартина, однако на самом деле он просто окрестил мальчика, а на его двухлетие Барских подарил настоящий электрокар, правда, пока что детский.

Источник: 1 Минута