Куриная печень домашнего приготовления в банке: это очень вкусно!

Почему куриная печень полезна для вас

Предлагаем вам видео рецепт куриной печени, приготовленной в домашних условиях. А как известно все домашнее очень вкусно. Попробуйте приготовить для себя и ваших домашних.

Почему стоит есть куриную печень? Наше тело нуждается в белке. Белок поддерживает коллаген, который скрепляет кости и мышцы, строит мышечную ткань и способствует заживлению ран. Несмотря на то, что нам доступно множество белков, они не обладают всеми преимуществами пищи из куриной печени. Куриная печень особенно полезна, если она выращена в домашних условиях или экологически чистая.

Факты о питании куриной печени

[caption id="attachment_222498" align="aligncenter" width="600"] Печень в банке[/caption]

Куриная печень может быть отличным источником полезных белков, если вы не готовите ее с большим количеством жира и соли. Печень является одним из самых питательных продуктов, которые вы можете есть, потому что она содержит белок, витамины и минералы.

В то время как куриная печень имеет высокое содержание холестерина, при пропорциональном употреблении в пищу преимущества намного перевешивают недостатки. Некоторые из преимуществ для здоровья включают в себя:

Отличный источник белка.

Значительная часть селена, который является антиоксидантом.

Содержит цинк, который важен для иммунной системы.

Высокое содержание витаминов группы В.

Лучший источник витамина А.

Содержит фолиевую кислоту, предотвращающую врожденные дефекты.

Источник: 1 Минута