Куриные голени, салат с кунжутом и рисом: отличный вариант обеда или ужина в дорогу

Ингредиенты

По этому рецепту можно приготовить прекрасный обед или ужин в дороге. Обязательно охладите рис и курицу, как только они остынут, а затем разложите по контейнерам.

4 куриных голени.

2 столовые ложки чистого меда плюс 1 чайная ложка.

2 столовые ложки тамари (или соевого соуса, если не без глютена).

3 ст. ложки растительного масла.

2 столовые ложки кунжутного масла.

120 г риса басмати.

70 г нарезанной капусты.

Сок 2 лайма.

100 г редиса, разрезанного пополам.

1 ст. л. кунжута.

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Положите голени в форму для запекания. Смешайте в миске 2 столовые ложки меда, тамари, 1 столовую ложку растительного масла и 1 столовую ложку кунжутного масла, затем полейте курицу - убедитесь, что каждый кусочек покрыт. Жарить 25-30 мин.

Шаг 2

Тем временем залейте рис 240 мл воды и доведите до кипения. Варить 8-10 минут до готовности. Помассируйте капусту с 1 столовой ложкой растительного масла в течение 5 минут до размягчения (это сделает ее менее жевательной). Полить соком лайма, оставшимся кунжутным маслом и медом и приправить. Добавьте редис и отставьте.

Шаг 3

Обжарьте рис в оставшемся растительном масле на сковороде с антипригарным покрытием, чтобы он просох. Добавьте к капусте и перемешайте.

Шаг 4

Подавать голени с салатом и посыпать кунжутом.

Источник: 1 Минута