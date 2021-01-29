Куриные котлеты за 10 минут: проверенный рецепт на скорую руку, который осилит любая хозяйка
Мы предлагаем вам самый вкусный рецепт куриных котлеток, который у вас обязательно получится. Вам потребуется всего 10 минут и ваша семья будет в восторге!
Ингредиенты
Котлеты
Для приготовления куриных котлет вам надо подготовить следующие продукты:
- куриное филе 500 г
- куриные яйца 2 шт.
- майонез 2-3 ст. ложки
- крахмал 2 ст. ложки
- сыр 100 гр
- рафинированное подсолнечное масло 2-3 стол. ложки
- сушеный чеснок 0.5 чайной ложки
- укроп, соль и черный перец по вкусу
Приготовление куриных котлет за 10 минут, которые вам точно захочется повторить
Домашние, правильные котлеты
Для приготовления фарша нарезаем мелким кубиком куриное филе. Добавляем к нему натертый на средней терке сыр, измельченный укроп, яйца, майонез, крахмал и измельченную зелень укропа.
Для вкуса используем приправы: сухой чеснок, соль и черный перец, которые тоже отправляем к нашему фаршу.
Теперь хорошенько смешиваем все ингредиенты для получения однородной массы. Фарш готов. Если у вас есть еще несколько минут, можно оставить фарш "настояться" еще минут 5-10.
Если время ограничено, то можно ставить на огонь сковороду.
Разогрев в ней небольшое количество подсолнечного масла, выкладываем ложкой наши котлетки и обжариваем их с двух сторон до получения золотистой корочки.
Ароматные и очень вкусные куриные котлетки готовы. Их можно подавать с любым гарниром, лучше со свежими овощами.
Приятного аппетита!
Источник: 1 Минута