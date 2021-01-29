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Куриные котлеты за 10 минут: проверенный рецепт на скорую руку, который осилит любая хозяйка

Куриные котлеты за 10 минут: проверенный рецепт на скорую руку, который осилит любая хозяйка

Мы предлагаем вам самый вкусный рецепт куриных котлеток, который у вас обязательно получится. Вам потребуется всего 10 минут и ваша семья будет в восторге!

Ингредиенты

Куриные котлеты за 10 минут: проверенный рецепт на скорую руку, который осилит любая хозяйка Котлеты

Для приготовления куриных котлет вам надо подготовить следующие продукты:

  • куриное филе 500 г
  • куриные яйца 2 шт.
  • майонез 2-3 ст. ложки
  • крахмал 2 ст. ложки
  • сыр 100 гр
  • рафинированное подсолнечное масло 2-3 стол. ложки
  • сушеный чеснок 0.5 чайной ложки
  • укроп, соль и черный перец по вкусу

Приготовление куриных котлет за 10 минут, которые вам точно захочется повторить

Куриные котлеты за 10 минут: проверенный рецепт на скорую руку, который осилит любая хозяйка Домашние, правильные котлеты

Для приготовления фарша нарезаем мелким кубиком куриное филе. Добавляем к нему натертый на средней терке сыр, измельченный укроп, яйца, майонез, крахмал и измельченную зелень укропа.

Для вкуса используем приправы: сухой чеснок, соль и черный перец, которые тоже отправляем к нашему фаршу.

Теперь хорошенько смешиваем все ингредиенты для получения однородной массы. Фарш готов. Если у вас есть еще несколько минут, можно оставить фарш "настояться" еще минут 5-10.

Если время ограничено, то можно ставить на огонь сковороду.

Разогрев в ней небольшое количество подсолнечного масла, выкладываем ложкой наши котлетки и обжариваем их с двух сторон до получения золотистой корочки.

Ароматные и очень вкусные куриные котлетки готовы. Их можно подавать с любым гарниром, лучше со свежими овощами.

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута

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