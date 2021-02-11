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«Lady Science»: ко дню женщин в науке в Харькове открылась выставка

По-английски «Lady Science», на украинском - «Леді у науці». К Международному дню женщин и девушек в науке открылась выставка о тех, кто посвятил жизнь этой области.

В экспозицию вошло 130 фотографий молодых и выдающихся женщин-ученых Харьковщины.

Ксения Минакова, организатор фотовыставки

Ця фотовиставка проходить уперше. Мета цього заходу - показати, що у нас на Харківщині є дуже багато цікавих дівчат, які займаються наукою. Просувати дівчачу науку – це неймовірно круто. Ми всі дуже різні: дівчата-медики, дівчата, які працюють у сфері культури, які займаються вивченням мов або якихось суспільно-політичних наук.

Открывает экспозицию фотография Анны Соиновой – участницы 25-й Украинской антарктической экспедиции, которая сегодня работает на станции «Академик Вернадский».

Здесь есть и фото Валерии Трусовой – победительницы Украинской Премии Lоreal – UNESCO «Для женщин в науке».

Полина – одна из участниц выставки. Она, собственно, была одной из фотографов проекта. Сама же сейчас пишет диссертацию.

Полина Кордовская, участница фотовыставки

Тема пов’язана із сучасною італійською музикою авангардовою, взагалі я закінчила університет як піаністка і вирішила продовжити свою діяльність у більш науковому напрямку. У кожного аспіранта перша найголовніша ціль – це захистити дисертацію.

Героини выставки из самых разных научных сфер: от технической, аграрной, медицинской к искусствам и обороны.

Специалисты говорят, что научная сфера считается "мужской", а женский вклад почти невидим. Поэтому, собственно, ООН и определила конкретный день для того, чтобы показать: ученых женщин немало и работают они наравне с мужчинами.

 

Агентство Телевидения Новости

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