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Лебедей и уток из парка Горького на зиму переселили

Лебедей и уток из парка Горького на зиму переселили

Двух белых лебедей, восемь канадских казарок и семь красных уток забрали на зиму в Харьковский зоопарк, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

Как сообщила пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сивуха, это связано с тем, что температура воздуха на улице понижается, и ночью ожидаются морозы.

По ее словам, с начала ноября до апреля птицы будут жить в теплых помещениях, за ними будут ухаживать и разнообразят их питание.

«В рацион птиц в это время входят различные зерновые - пшеница, овес, просо,  а также морковь, свекла. Пернатых можно считать путешественниками со стажем, потому что на протяжении многих лет весной они отправляются в своеобразную командировку на пруд зоопарка. Поэтому и процесс транспортировки, и смену места обитания птичья компания воспринимает легко и быстро адаптируется», - рассказала Жанна Сивуха.

 

Агентство Телевидения Новости

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