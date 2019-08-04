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Легенда американского металла и лидер METALLICA Джеймс Хэтфилд отмечает 56-летие

Легенда американского металла и лидер METALLICA Джеймс Хэтфилд отмечает 56-летие

3 августа 56 лет исполнилось неизменному лидеру уже легендарной американской рок-группы Metallica Джеймсу Хэтфилду.

Джеймс Алан Хэтфилд - вокалист и бессменный лидер популярной метал-группы Metallica. Кроме того, он - прекрасный ритм-гитарист: это доказывает тот факт, что Джеймс входит в список лучших гитаристов всех времен и народов. Он родился в христианской семье, поэтому религиозность - это корень творчества Хэтфилда. Уже с раннего возраста будущий музыкант переживал трагедии - когда ему было 13 лет, отец ушел из семьи, а в 16 лет он потерял мать.

Джеймс Хэтфилд уже с 9-летнего возраста присоединился к музыке - сначала он играл на фортепиано, позже - на барабанах. Ближе к совершеннолетию он перешел к гитаре, которая и принесла ему всемирную известность.

Легенда американского металла и лидер METALLICA Джеймс Хэтфилд отмечает 56-летие

"Прямой" подготовил подборку интересных фактов о легенде нынешнего года.

1. Хэтфилд - большой ценитель гитар: за долгие годы у него накопилась огромная коллекция. Есть у Джеймса и две именные гитары - ESP Iron Cross и ESP Truckster, оба очень мощные инструменты с активными датчиками EMG;

2. Первая группа Джеймса Хэтфилда - любительская команда "Obsession". Затем, уже учась в колледже, он создал новую группу Phantom Lord, где Джеймс был вокалистом и ритм-гитаристом. Впоследствии на основе этого коллектива был собран новый - Leather Charm: это наиболее успешный опыт, так как музыканты смогли записать демо и даже сыграть несколько концертов. После этого состоялась встреча с Ларсом Ульрихом, вместе с которым Джеймс Хэтфилд основал группу Metallica. К слову, название коллектива, который стал культовым в мире рока, они украли у одного приятеля, который хотел так назвать журнал;

Легенда американского металла и лидер METALLICA Джеймс Хэтфилд отмечает 56-летие

3. В жизни Хэтфилда был сложный промежуток - у него были серьезные проблемы с алкоголем. В начале 2000-х ему даже пришлось пройти курсы реабилитации, чтобы вернуться к жизни. По этой причине альбом "St.Anger" группы Metallica вышел несколько позже намеченной даты;

4. Хэтфилд часто ломал руки во время туров с Metallica, поэтому организаторы начали добавлять в рейдер музыканта строку "никаких скейтбордов", ведь именно при участии этого средства передвижения и происходили неприятности с конечностями Джеймса;

Легенда американского металла и лидер METALLICA Джеймс Хэтфилд отмечает 56-летие

5. Джеймс Хэтфилд принципиально не участвует в деловой стороне жизни Metallica этим занимается в основном Ларс Урлих;

6. В Японии выпускалась манга с участниками группы, в том числе и с Хэтфилдом;

Легенда американского металла и лидер METALLICA Джеймс Хэтфилд отмечает 56-летие

7. Существуют даже браслеты из переработанных струн Джеймса, а заявленная цена в 250 долларов мало кого пугает.

8. Во время мирового тура в 2019 году изюминкой выступлений группы стали каверы на самые популярные отечественные рок-группы тех стран, где выступали артисты. В России, например, музыканты перепели хит группы Кино "Группа крови"

"Прямой" поздравляет исполнителя с Днем рождения и предлагает всем читателям в этот день вспомнить любимые хиты легендарных металлистов.

Nothing Else Matters

The Unforgiven

Master Of Puppets

Whiskey In The Jar

One

Die Die My Darling

Fuel

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: музыка, США

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