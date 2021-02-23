Легенда советского кино “Иван Васильевич меняет профессию” и его умершие герои: всегда в памяти
Легенда советского кино "Иван Васильевич меняет профессию" и его умершие герои: всегда в памяти
Интересные факты о картине:
В основу фильма легла пьеса Михаила Булгакова под названием "Иван Васильевич". Интересно, что пьесу долгое время запрещали, поэтому в театре ее так и не поставили. Именно из-за цензуры Юрий Никулин отказался быть главным героем картины, хотя изначально это место было уготовано именно ему.
Иван Васильевич меняет профессию - кадры из фильма
Мало кому известно, что роль Жоржа Милославского могла достаться Андрею Миронову. Однако худсовет посчитал его слишком утонченным для этого героя.
Иван Васильевич меняет профессию - кадры из фильма
Как известно, во времена премьеры этого фильма с цензурой было все довольно серьезно, поэтому довольно много уже готовых сцен пришлось вырезать из картины. Например, Режиссер "Ивана Васильевича" принес из дома настоящую экзотику по тем временам — ручку с изображением обнаженной женщины.
Иван Васильевич меняет профессию - кадры из фильма
Ее, по задумке сценаристов, Милославский украл у Шпака, а затем подарил шведскому послу. Однако по решению худсовета крупным планом эту картинку зрители так и не увидели.
Иван Васильевич меняет профессию - кадры из фильма
Еще одна абсурдная сцена, которую художественный совет приказал убрать — это та, в которой Иван Васильевич жарит котлеты. Чиновники посчитали, что это придает царю легкомысленный облик.
Иван Васильевич меняет профессию - кадры из фильма
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Источник: 1 Минута