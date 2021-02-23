Легенда советского кино "Иван Васильевич меняет профессию" и его умершие герои: всегда в памяти

Интересные факты о картине:

В основу фильма легла пьеса Михаила Булгакова под названием "Иван Васильевич". Интересно, что пьесу долгое время запрещали, поэтому в театре ее так и не поставили. Именно из-за цензуры Юрий Никулин отказался быть главным героем картины, хотя изначально это место было уготовано именно ему.

Иван Васильевич меняет профессию - кадры из фильма

Мало кому известно, что роль Жоржа Милославского могла достаться Андрею Миронову. Однако худсовет посчитал его слишком утонченным для этого героя.

Иван Васильевич меняет профессию - кадры из фильма

Как известно, во времена премьеры этого фильма с цензурой было все довольно серьезно, поэтому довольно много уже готовых сцен пришлось вырезать из картины. Например, Режиссер "Ивана Васильевича" принес из дома настоящую экзотику по тем временам — ручку с изображением обнаженной женщины.

Иван Васильевич меняет профессию - кадры из фильма

Ее, по задумке сценаристов, Милославский украл у Шпака, а затем подарил шведскому послу. Однако по решению худсовета крупным планом эту картинку зрители так и не увидели.

Иван Васильевич меняет профессию - кадры из фильма

Еще одна абсурдная сцена, которую художественный совет приказал убрать — это та, в которой Иван Васильевич жарит котлеты. Чиновники посчитали, что это придает царю легкомысленный облик.

Иван Васильевич меняет профессию - кадры из фильма

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Источник: 1 Минута