Легендарні Pink Floyd випустили нову композицію на підтримку українського народу

Легендарний британський рок-гурт Pink Floyd опублікував пісню «Hey Hey Rise Up», в якій до Девіда Гілмора та Ніка Мейсона приєдналися Гай Пратт та Нітін Соні, а також Андрій Хливнюк з українського гурту Boombox, повідомляє УНІАН.

Девід Гілмор, в якого невістка та онуки – з України:

«Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування від цього мерзенного акту вторгнення в незалежну, мирну демократичну країну та вбивства її народу. однією з найбільших світових держав».

Усі доходи від продажу треку будуть надіслані на гуманітарну допомогу Україні.

Агентство Телевидения Новости