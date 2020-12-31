Легендарное и любимое из детства пирожное “Картошка”: быстрый и вкусный рецепт десерта без выпечки
Этот сладкий аромат и богатый шоколадный вкус просто невозможно забыть. Пирожное Картошка – это именно тот десерт, который не знает, что такое время.
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 100 г
- Вареная сгущенка – 110 г
- Горький шоколад – 90 г
- Шоколадное печенье – 300 г
- Ром или коньяк по желанию – 1 ст. л.
- Какао – примерно 2 ст. л.
Простой рецепт пирожного Картошка
Как приготовить пирожное Картошка?
Шоколадное печенье измельчить в крошку. Можно в блендере или просто с помощью скалки.
Шоколад растопить на водяной бане.
Размягченное сливочное масло соединить с вареной сгущенкой. Перемешать венчиком до однородности. Затем добавить растопленный шоколад и снова перемешать.
Порциями добавить измельченное печенье и перемешать лопаткой до однородности. Должна получиться густая плотная масса. По желанию можно добавить алкоголь.
Руками сформовать пирожные. Из этого количества получается примерно 12 штук. Готовые пирожные отправить в холодильник на 1 час, чтобы они полностью застыли. После охлаждения обильно посыпать какао порошком. Также можно украсить кондитерской посыпкой.
Как приготовить пирожное КартошкаКак приготовить пирожное "Картошка": видео-рецепт
Источник: 1 Минута