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Легендарное и любимое из детства пирожное “Картошка”: быстрый и вкусный рецепт десерта без выпечки

Легендарное и любимое из детства пирожное “Картошка”: быстрый и вкусный рецепт десерта без выпечки

Этот сладкий аромат и богатый шоколадный вкус просто невозможно забыть. Пирожное Картошка – это именно тот десерт, который не знает, что такое время.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 100 г
  • Вареная сгущенка – 110 г
  • Горький шоколад – 90 г
  • Шоколадное печенье – 300 г
  • Ром или коньяк по желанию –  1 ст. л.
  • Какао – примерно 2 ст. л.

Легендарное и любимое из детства пирожное “Картошка”: быстрый и вкусный рецепт десерта без выпечки Простой рецепт пирожного Картошка

Как приготовить пирожное Картошка?

Шоколадное печенье измельчить в крошку. Можно в блендере или просто с помощью скалки.

Шоколад растопить на водяной бане.

Размягченное сливочное масло соединить с вареной сгущенкой. Перемешать венчиком до однородности. Затем добавить растопленный шоколад и снова перемешать.

Порциями добавить измельченное печенье и перемешать лопаткой до однородности. Должна получиться густая плотная масса. По желанию можно добавить алкоголь.

Руками сформовать пирожные. Из этого количества получается примерно 12 штук. Готовые пирожные отправить в холодильник на 1 час, чтобы они полностью застыли. После охлаждения обильно посыпать какао порошком. Также можно украсить кондитерской посыпкой.

Легендарное и любимое из детства пирожное “Картошка”: быстрый и вкусный рецепт десерта без выпечки Как приготовить пирожное Картошка

Как приготовить пирожное "Картошка": видео-рецепт

Источник: 1 Минута

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