Легендарный шоколадный торт на раз, два, три: влажный, нежный и взбивать ничего не нужно

Этот шоколадный торт просто объедение. Очень вкусный, нежнейший и режется как масло.

Ингредиенты:

Мука – 230 г

Какао – 65 г

Сахар – 280 г

Соль – 1 ч. л. без горки

Разрыхлитель – 10 г

Молоко – 260 г

Растительное масло – 60 г

Сливочное масло – 60 г

Яйца– 2 шт. (крупные)

Ванильный сахар – 8 г

Шоколадный ганаш:

Сливки 33% – 120 г

Шоколад черный – 120 г

Диаметр формы – 21 см.

Приготовление (видео в конце рецепта)

В глубокой миске смешать муку, какао, разрыхлитель для теста, соль, сахар и ванильный сахар. Перемешать лопаткой до однородности.

В мучную смесь добавить яйца, сливочное масло комнатной температуры. Влить растительное масло без запаха и молоко. Перемешать миксером на небольших оборотах до однородности.

Дно формы застелить пергаментом, затем стенки и дно смазать сливочным маслом. Переложить тесто.

Выпекать 50-70 минут при 150-160 градусах (уровень ниже среднего). Готовый корж остудить в форме около 10 минут. Затем извлечь, перевернуть на решетку и полностью остудить. После этого ножом срезать "шапку".

Приготовить ганаш. В теплые сливки добавить шоколад, тщательно размешать. Смазать верх и бока торта.

Как приготовить шоколадный торт на раз, два, три и как красиво подать десерт, смотрите в видео:

Источник: 1 Минута