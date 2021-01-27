Легендарный шоколадный торт на раз, два, три: влажный, нежный и взбивать ничего не нужно
Этот шоколадный торт просто объедение. Очень вкусный, нежнейший и режется как масло.
Ингредиенты:
- Мука – 230 г
- Какао – 65 г
- Сахар – 280 г
- Соль – 1 ч. л. без горки
- Разрыхлитель – 10 г
- Молоко – 260 г
- Растительное масло – 60 г
- Сливочное масло – 60 г
- Яйца– 2 шт. (крупные)
- Ванильный сахар – 8 г
Шоколадный ганаш:
- Сливки 33% – 120 г
- Шоколад черный – 120 г
Диаметр формы – 21 см.
Приготовление (видео в конце рецепта)
В глубокой миске смешать муку, какао, разрыхлитель для теста, соль, сахар и ванильный сахар. Перемешать лопаткой до однородности.
В мучную смесь добавить яйца, сливочное масло комнатной температуры. Влить растительное масло без запаха и молоко. Перемешать миксером на небольших оборотах до однородности.
Дно формы застелить пергаментом, затем стенки и дно смазать сливочным маслом. Переложить тесто.
Выпекать 50-70 минут при 150-160 градусах (уровень ниже среднего). Готовый корж остудить в форме около 10 минут. Затем извлечь, перевернуть на решетку и полностью остудить. После этого ножом срезать "шапку".
Приготовить ганаш. В теплые сливки добавить шоколад, тщательно размешать. Смазать верх и бока торта.
Как приготовить шоколадный торт на раз, два, три и как красиво подать десерт, смотрите в видео:
Источник: 1 Минута