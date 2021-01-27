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27.01.2021 23:24
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Легендарный шоколадный торт на раз, два, три: влажный, нежный и взбивать ничего не нужно

Легендарный шоколадный торт на раз, два, три: влажный, нежный и взбивать ничего не нужно

Этот шоколадный торт просто объедение. Очень вкусный, нежнейший и режется как масло.

Ингредиенты:

  • Мука – 230 г
  • Какао – 65 г
  • Сахар – 280 г
  • Соль – 1 ч. л. без горки
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Молоко – 260 г
  • Растительное масло – 60 г
  • Сливочное масло – 60 г
  • Яйца– 2 шт. (крупные)
  • Ванильный сахар – 8 г

Шоколадный ганаш:

  • Сливки 33% – 120 г
  • Шоколад черный – 120 г

Диаметр формы – 21 см.

Приготовление (видео в конце рецепта)

В глубокой миске смешать муку, какао, разрыхлитель для теста, соль, сахар и ванильный сахар. Перемешать лопаткой до однородности.

В мучную смесь добавить яйца, сливочное масло комнатной температуры. Влить растительное масло без запаха и молоко. Перемешать миксером на небольших оборотах до однородности.

Дно формы застелить пергаментом, затем стенки и дно смазать сливочным маслом. Переложить тесто.

Выпекать 50-70 минут при 150-160 градусах (уровень ниже среднего). Готовый корж остудить в форме около 10 минут. Затем извлечь, перевернуть на решетку и полностью остудить. После этого ножом срезать "шапку".

Приготовить ганаш. В теплые сливки добавить шоколад, тщательно размешать. Смазать верх и бока торта.

Как приготовить шоколадный торт на раз, два, три и как красиво подать десерт, смотрите в видео:

Источник: 1 Минута

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