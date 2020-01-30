Сегодня 11:30
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Легкая закуска: простой рецепт блинов с красной рыбой
Совсем скоро в Украине начнется Масленица, но приготовить любимое лакомство можно уже сегодня.
LeMonade делится с вами простым и вкусным рецептом блинов с красной рыбой.
Ингредиенты:
Мука — 120 грамм
Соль — 1 щепотка
Сахар — 1 чайная ложка
Молоко — 400 миллилитров
Яйца — 2 штуки
Сливочное масло — 60 грамм
Рыба красная слабосоленая — 400 грамм
Сливочный сыр — 100 грамм (например, Филадельфия)
Зелень — по вкусу
Приготовление
- В большую миску просеиваем муку, туда же добавляем соль и сахар. Хорошенько перемешиваем.
- Небольшими порциями вливаем молоко, перемешиваем.
- Добавляем яйца и масло, вновь перемешиваем до однородности. Никаких комочков в тесте оставаться не должно.
- Из получившегося теста нехитрым способом печем блины – сперва с одной стороны…
- …затем с другой. Блины должны получиться мягкими, эластичными и нежными.
- Затем красную рыбу нарезаем длинными ломтиками толщиной примерно в 0,5 см.
- Мелко рубим вымытую зелень.
- Берем блин, намазываем на него немножко сливочного сыра. Намазываем почти по центру, чуть ближе к какому-нибудь краю.
- На сливочный сыр кладем ломтик рыбы.
- Присыпаем все это дело зеленью.
- Сворачиваем блин, разрезаем пополам.
- Каждую половинку разрезаем еще на 2-3 части, чтобы получились своеобразные блинные роллы.
Источник: lemonade.style/
Темы: кухня
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