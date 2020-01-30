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Легкая закуска: простой рецепт блинов с красной рыбой

Легкая закуска: простой рецепт блинов с красной рыбой

Совсем скоро в Украине начнется Масленица, но приготовить любимое лакомство можно уже сегодня.

LeMonade делится с вами простым и вкусным рецептом блинов с красной рыбой.

Ингредиенты:

Мука  — 120 грамм

Соль  — 1 щепотка

Сахар  — 1 чайная ложка

Молоко  — 400 миллилитров

Яйца  — 2 штуки

Сливочное масло  — 60 грамм

Рыба красная слабосоленая  — 400 грамм

Сливочный сыр  — 100 грамм (например, Филадельфия)

Зелень  — по вкусу

Приготовление

  1. В большую миску просеиваем муку, туда же добавляем соль и сахар. Хорошенько перемешиваем.
  2. Небольшими порциями вливаем молоко, перемешиваем.
  3. Добавляем яйца и масло, вновь перемешиваем до однородности. Никаких комочков в тесте оставаться не должно.
  4. Из получившегося теста нехитрым способом печем блины – сперва с одной стороны…
  5. …затем с другой. Блины должны получиться мягкими, эластичными и нежными.
  6. Затем красную рыбу нарезаем длинными ломтиками толщиной примерно в 0,5 см.
  7. Мелко рубим вымытую зелень.
  8. Берем блин, намазываем на него немножко сливочного сыра. Намазываем почти по центру, чуть ближе к какому-нибудь краю.
  9. На сливочный сыр кладем ломтик рыбы.
  10. Присыпаем все это дело зеленью.
  11. Сворачиваем блин, разрезаем пополам.
  12. Каждую половинку разрезаем еще на 2-3 части, чтобы получились своеобразные блинные роллы.

Источник: lemonade.style/

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Темы: кухня

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