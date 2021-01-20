Легкий салат с пикантной заправкой “Овощная сказка” – хрустящий, сочный и праздничный
После всех новогодних праздников хочется уже салатов без майонеза. Таких, чтобы после приема пищи ощущалась легкость. Но при этом, чтобы блюдо было и вкусным.
Рекомендуем приготовить аппетитный и полезный салат "Овощная сказка" Блюдо немного напоминает "Греческий" салат, но благодаря пикантной заправке получается особенным.
Ингредиенты:
- Помидоры – 2 шт.
- Болгарский перец – 2 шт.
- Огурцы – 2 шт.
- Листья салата
- Капуста айсберг или пекинская
- Салатный лук – 1 шт.
- Маслины без косточек – 100 г
- Сыр "Фета" – 200 г
Для заправки понадобится:
- Оливковое масло – 8 ст. л.
- Соевый соус – 3 ст. л.
- Лимонный сок – 3 ст. л.
- Горчица в зернах – 2 ч. л.
- Соль и перец по вкусу
Салат подавать на большой тарелке.
Приготовление:
1. Листья салата выложить по краям тарелки.
2. Помидоры, огурцы нарезать кубиками, салатный лук – полукольцами. Овощи и лук выложить на середину тарелки.
3. Капусту и болгарский перец нарезать небольшими кусочками, выложить на овощи.
4. Добавить маслины и сыр "Фета", также нарезанный кубиками.
5. Для заправки нужно смешать оливковое масло, соевый соус, горчицу, сок лимона и специи по вкусу. Перемешать и заправить салат (просто вылить равномерно на все овощи).
Салат получается очень ярким и вкусным. Порция большая, поэтому хватит всем!Рецепт приготовления в видео.
Источник: 1 Минута