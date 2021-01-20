Легкий салат с пикантной заправкой “Овощная сказка” – хрустящий, сочный и праздничный

После всех новогодних праздников хочется уже салатов без майонеза. Таких, чтобы после приема пищи ощущалась легкость. Но при этом, чтобы блюдо было и вкусным.

Рекомендуем приготовить аппетитный и полезный салат "Овощная сказка" Блюдо немного напоминает "Греческий" салат, но благодаря пикантной заправке получается особенным.

Ингредиенты:

Помидоры – 2 шт.

Болгарский перец – 2 шт.

Огурцы – 2 шт.

Листья салата

Капуста айсберг или пекинская

Салатный лук – 1 шт.

Маслины без косточек – 100 г

Сыр "Фета" – 200 г

Для заправки понадобится:

Оливковое масло – 8 ст. л.

Соевый соус – 3 ст. л.

Лимонный сок – 3 ст. л.

Горчица в зернах – 2 ч. л.

Соль и перец по вкусу

Салат подавать на большой тарелке.

Приготовление:

1. Листья салата выложить по краям тарелки.

2. Помидоры, огурцы нарезать кубиками, салатный лук – полукольцами. Овощи и лук выложить на середину тарелки.

3. Капусту и болгарский перец нарезать небольшими кусочками, выложить на овощи.

4. Добавить маслины и сыр "Фета", также нарезанный кубиками.

5. Для заправки нужно смешать оливковое масло, соевый соус, горчицу, сок лимона и специи по вкусу. Перемешать и заправить салат (просто вылить равномерно на все овощи).

Салат получается очень ярким и вкусным. Порция большая, поэтому хватит всем!

Рецепт приготовления в видео.

Источник: 1 Минута