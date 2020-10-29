Сегодня 17:51
Просмотров: 38
Ленивые и хрустящие рулетики из лаваша с сочной начинкой: экспресс-рецепт
Ингредиенты:
- 500 г фарша
- 200 г твердого сыра
- 2 яйца
- лаваш
- соль, перец
- лук, зелень по желанию
- растительное масло для жарки
А к чаю предлагаем приготовить еще более ленивые ватрушки. Рецепт бюджетный и быстрый.
Приготовление (ВИДЕО):
К фаршу добавьте специи по вкусу и обжарьте на растительном масле до готовности. По желанию также можно добавить лук.
Когда фарш приготовится, переложите его в миску. Затем соедините с тертым сыром, зеленью.
Два яйца взболтайте вилкой в отдельной миске, а лаваш разрежьте на полоски.
На каждую полоску лаваша выложите мясную начинку, заверните края и скрутите рулетом.
Рулетики окунуть в яичную смесь, обжарить на сковороде со всех сторон до красивой золотистой корочки и сразу подавать к столу.
Приятного аппетита!
Источник: 1 Минута
Загрузка...