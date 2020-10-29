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Сегодня 17:51
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Ленивые и хрустящие рулетики из лаваша с сочной начинкой: экспресс-рецепт

Ленивые и хрустящие рулетики из лаваша с сочной начинкой: экспресс-рецепт

Ингредиенты:

  • 500 г фарша
  • 200 г твердого сыра
  • 2 яйца
  • лаваш
  • соль, перец
  • лук, зелень по желанию
  • растительное масло для жарки

А к чаю предлагаем приготовить еще более ленивые ватрушки. Рецепт бюджетный и быстрый.

Приготовление (ВИДЕО):

К фаршу добавьте специи по вкусу и обжарьте на растительном масле до готовности. По желанию также можно добавить лук.

Когда фарш приготовится, переложите его в миску. Затем соедините с тертым сыром, зеленью.

Два яйца взболтайте вилкой в отдельной миске, а лаваш разрежьте на полоски.

На каждую полоску лаваша выложите мясную начинку, заверните края и скрутите рулетом.

Рулетики окунуть в яичную смесь, обжарить на сковороде со всех сторон до красивой золотистой корочки и сразу подавать к столу.

Ленивые и хрустящие рулетики из лаваша с сочной начинкой: экспресс-рецепт
Вкусные и сытные рулеты с мясом

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута

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