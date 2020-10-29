Ленивые и хрустящие рулетики из лаваша с сочной начинкой: экспресс-рецепт

Ингредиенты:

500 г фарша

200 г твердого сыра

2 яйца

лаваш

соль, перец

лук, зелень по желанию

растительное масло для жарки

А к чаю предлагаем приготовить еще более ленивые ватрушки. Рецепт бюджетный и быстрый.

Приготовление (ВИДЕО):

К фаршу добавьте специи по вкусу и обжарьте на растительном масле до готовности. По желанию также можно добавить лук.

Когда фарш приготовится, переложите его в миску. Затем соедините с тертым сыром, зеленью.

Два яйца взболтайте вилкой в отдельной миске, а лаваш разрежьте на полоски.

На каждую полоску лаваша выложите мясную начинку, заверните края и скрутите рулетом.

Рулетики окунуть в яичную смесь, обжарить на сковороде со всех сторон до красивой золотистой корочки и сразу подавать к столу.

Вкусные и сытные рулеты с мясом

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута