Сегодня 18:25
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Ленивые ватрушки или как быстро приготовить сладкие гренки с творогом, пока заваривается чай
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Батон
- Творог – 250 г
- Одно яйцо
- Сахар – 3 ст. л.
- Ванильный сахар – 10 г
- Сметана –1 ст. л.
- Изюм по желанию
- Молоко
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Творог смешайте с яйцом, сахаром, ванильным сахаром и сметаной. Перемешайте ложкой и начинка готова. По желанию добавьте еще изюм.
Нарезать батон ломтиками или сразу купить нарезной.
Затем каждый кусочек слегка смочить в молоке с двух сторон, выложить на противень, ложкой сделать небольшое углубление. Выложить творожную начинку.
Отправить ленивые ватрушки в разогретую духовку до 200 ℃ на 20-25 минут.
Ленивые ватрушки: видео-рецепт
Источник: 1 Минута
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