Ленивые ватрушки или как быстро приготовить сладкие гренки с творогом, пока заваривается чай

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Батон

Творог – 250 г

Одно яйцо

Сахар – 3 ст. л.

Ванильный сахар – 10 г

Сметана –1 ст. л.

Изюм по желанию

Молоко

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Творог смешайте с яйцом, сахаром, ванильным сахаром и сметаной. Перемешайте ложкой и начинка готова. По желанию добавьте еще изюм.

Нарезать батон ломтиками или сразу купить нарезной.

Затем каждый кусочек слегка смочить в молоке с двух сторон, выложить на противень, ложкой сделать небольшое углубление. Выложить творожную начинку.

Отправить ленивые ватрушки в разогретую духовку до 200 ℃ на 20-25 минут.

Ленивые ватрушки: видео-рецепт

Источник: 1 Минута