Лера Кудрявцева, чтобы узнать свое будущее, гадает на картах таро: “В ноябре вас ждет…”

На ее счету десятки известных фильмов и сериалов. Сейчас она уже не так много и часто снимается в фильмах, а выбрала для себя пассивный способ взаимодействия с аудиторией — через Инстаграм. Тут и съемок больших не надо устраивать, и встреч серьезных, а все просто и быстро — чтобы сообщить публике какую-то новость, нужно всего два клика.

Инстаграм — единственный источник заработка Леры Кудрявцевой, и теперь она начала рекламировать даже магию

Давать рекламу на какие-то услуги или товары — нормальная практика среди блогеров с большой аудиторией. Тем более, выгодно создавать странички-клоны или фан-странички известных звезд, ведь на их имя ведутся очень много людей.

Так, недавно на фан-страничке Леры Кудрявцевой появился пост с рекламой гадания на картах таро, раскладах и так далее. В посте уверяют — помогут вам предвидеть ваше будущее на ближайший месяц, и даже расскажут о ключевых событиях в жизни.

Инстаграм Леры Кудрявцевой (Фан-аккаунт)

В комментариях тарологов поблагодарили за предсказания те, кто уже был их клиентами. В то время на официальной странице Кудрявцевой в Инстаграм нет никаких упоминаний о гаданиях и таро. Только фото сына с осенней прогулки.