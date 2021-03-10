Леся Никитюк полетела на обследование в клинику Стамбула: что случилось с народной любимицей?

Народная любимица Леся Никитюк в своем Инстаграм-блоге опубликовала фото с аэропорта и сообщила, что отправляется в Стамбул. Как оказалось, девушка вместе с членами своей семьи ежегодно проходит обследование в одной из клиник Стамбула (Турция). На снимке Леся позировала на трапе самолета. Она предстала перед камерой в белом спортивном костюме и солнцезащитных очках. Девушка сделала легкий макияж и выровняла волосы.

https://www.instagram.com/p/CMO74gKhCZ9/?igshid=1vqnb5kqonlis

"Раз в год я беру свою семью (не всех конечно, а только тех, кто был послушным) и лечу в Стамбул на обследование организма, в клинику! Все расскажу в сториз, если есть вопросы, пишите в комментариях.Стамбул жди", — написала Леся Никитюк.

В сети бурно отреагировали на публикацию Никитюк. Многие пользователи поинтересовались, почему девушка не обследуется в Украине, где тоже есть хорошие специалисты. Девушку также обвинили в том, что своим поступком она якобы унижает украинскую медицину.

"А в Украине нет специалистов??", "А как же поддержка украинских больниц? Или за границей лучше?", "А че не дома? Или там цены наверное доступней, да и дипломы не купленные.", "Почему в Киеве нельзя этого сделать?", "Ого реклама. Украинскую медицину прямо унизили", "Так у нас тоже самое есть, еще летать куда-то.. — пишут комментаторы.

Источник: 1 Минута