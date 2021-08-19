Леся Никитюк скоро станет посетителем роддома: Катя Осадчая сболтнула лишнего

Звезда "Светской жизни" Катя Осадчая проговорилась о беременности Леси Никитюк

Довольная трехкратная мама сообщила об этом в социальной сети Инстаграм, а ее коллеги из мира шоу-бизнеса тут же набросились с поздравлениями!

Поздравили Осадчую с рождением ребенка волонтер и телеведущая Маша Ефросинина, звезда канала "Украина" Лилия Ребрик, певица и жена рэпера Потапа Настя Каменских, гимнастка Лилия Подкопаева, длинноногая суперблондинка Оля Полякова, MamaRika (которая, недавно, к слову, тоже стала мамой) и многие другие. Телеведущая Леся Никитюк также присоединилась к поздравлениям.

"Ангелик, Вітаю вас", — высказалась она под фотографией Осадчей.

Екатерина Осадчая поделилась в себя в Сториз поздравлением Леси Никитюк, и написала "Спасибо, ты следующая".

Сториз Леси Никитюк и Кати Осадчей

Есть предположение, что Катя знает о том, что у Леси есть возлюбленный, и о том, что она скоро станет мамой, поэтому решила об этом намекнуть по случаю. Однако никто из звезд официально еще не комментировал ждет ли Никитюк с Нового канала своего первенца.

Отметим, что теперь Осадчая — трехкратная многодетная мама. От первого брака у журналистки также есть сын Илья, его отец — бизнесмен и народный депутат от Партии зеленых Олег Полищук. Уже в браке с Юрой Горбуновым четыре года назад у них родился сын Иван. Семья Осадчих-Горбуновых очень дружная, поэтому пополнения они ждали с огромным нетерпением.

Во сколько звездной паре обошлись роды — пока неизвестно.

Источник: 1 Минута