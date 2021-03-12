Леся Никитюк сравнила себя с Хюррем Султан и рассказала о диагнозе врачей из турецкой клиники

Леся Никитюк, которая является успешной украинской телеведущей недавно поехала в Стамбул, Турция для полного обследования своего здоровья. С собой она взяла своих родных.

Леся разместила фотография на своей страничке в Инстаграм и сообщила о своем самочувствии после обследования.

Как чувствует себя телеведущая

Леся Никитюк поведала, что уже два года планово обследуется в больнице Стамбула. После сдачи всех анализов и прохождении диагностики в современной клинике, врачи сделали заключение, что у нее со здоровьем все в порядке.

Леся призналась, что самочувствие у нее отличное и она с семьей с наслаждением отдыхает в Турции. Свети солнце, у нее хорошее настроение и она хочет максимально отдохнуть за это короткое время.

Телеведущая сообщала, что она прошла проверку по системе check up.

Это тестирование организма, при котором проверяется практически все органы и его нужно делать раз в год. Это необходимо, чтобы выявить любое заболевание на ранней стадии. Его потом будет легче и быстрее лечить.

Образ телеведущей

Также Леся разместила свои фотографии, где она прогуливается по Стамбулу.

На ней была розовая кофточка и черные латексные брюки. Стильная бежевая куртка с принтом дополняла ее наряд.

Массивные серьги-кольца и большая черная сумка, также дополнили ее аутфит. Прекрасная улыбка доказывает, что Леся в отличном настроении. Распущенные белокурые волосы очень идут образу Леси. Неброский, но приятный и красивый макияж завершает ее образ. Розовая помада на губах и черные стрелки, которыми она подчеркнула свои глаза - сделали Лесю еще более привлекательной.

Ее поклонники посмотрев фотографии оставили свои посты в социальной сети. В них они сообщали, что им нравится как она одета и, что Леся похожа на актрису из "Величественного века". Некоторые сравнили Лесю с прекрасным цветком.

Источник: 1 Минута